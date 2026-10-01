राज्यावर दुष्काळाचं संकट! जायकवाडी-उजनीसह कोणत्या धरणात किती पाणी शिल्लक?

Vinod Dengale
यावर्षी राज्यभरात कमी पाऊस पडल्याने आताच दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम आता धरणांमधील पाणीसाठ्यावरही दिसून येत आहे.
Low rain
छत्रपती संभाजीनगर विभागात केवळ 45%, तर अमरावती विभागात 63 टक्के आणि नागपूर विभागात 73% पाणीसाठा शिल्लक आहे.
Vidarbh-Marathwada water
मराठवाड्याची तहान भागविणाऱ्या जायकवाडी धरणात सध्या 79% पाणीसाठा आहे. गेल्या वर्षी याच काळात धरण 100% भरले होते.
Jayakwadi Dam Water Level
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मराठवाड्याची दुसरी जीवनवाहिनी असणारं भीमा (उजनी) धरण गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 10% कमी असून 90 टक्के भरलेलं आहे.
Ujani water
नागपूर विभागातील तोतलाडोह धरण सध्या केवळ 53% भरले आहे. गेल्या वर्षी याच काळात धरण 100% भरले होते.
Totaladoh Dam water level
पुण्यातील खडकवासला केवळ 47% आहे मात्र बाकी धरणे जवळपास 100% असल्याने मुबलक पाणी आहे.
Khadakwasala Dam water update
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कोयना धरण 94% असून 5 टक्के कमी आहे.
Koyana Dam water
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नाशिक विभागातील भंडारदरा 100 टक्के भरलेले असून मुळा 74% भरलेले आहे.
Bhandardara water Level
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130-Year-Old Kalaram Temple Photo
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