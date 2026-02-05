Red Fort History : दिल्लीच्या लाल किल्ल्याचा खरा मालक कोण?

बाळकृष्ण मधाळे
प्रत्येकाची एकदा तरी दिल्लीचा लाल किल्ला पाहण्याची इच्छा असते; पण तुम्हाला माहिती आहे का, की दिल्लीची शान असलेल्या या लाल किल्ल्याचा खरा मालक नेमका कोण आहे?
बहादूर शाह जफर (द्वितीय) यांच्या पणतूची विधवा पत्नी सुल्ताना बेगम या लाल किल्ल्यावर आपला मालकी हक्क सांगत आल्या आहेत.
यासंदर्भात त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती, परंतु न्यायालयाने ती फेटाळून लावली.
जेव्हा मुघल सम्राट शाहजहानने आपली राजधानी आग्र्याहून दिल्लीला हलवली, तेव्हा या लाल किल्ल्याची निर्मिती करण्यात आली होती.
१८५७ च्या उठावानंतर ब्रिटिशांनी बहादूर शाह जफरला रंगूनला पाठवले आणि किल्ल्याचा ताबा घेऊन त्याचे रूपांतर लष्करी छावणीत केले.
स्वातंत्र्यानंतर, सध्या या किल्ल्याचा मालकी हक्क भारत सरकारकडे आहे.
या ऐतिहासिक वास्तूची देखभाल करण्याची जबाबदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) विभागाकडे आहे. हा किल्ला देशाच्या मौल्यवान वारशांपैकी एक आहे.
