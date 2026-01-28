1991 पासून 2026 पर्यंत; सत्तेच्या प्रत्येक वळणावर दादांचा दबदबा! जाणून घ्या राजकीय प्रवास

Aarti Badade

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील 'दादा'

अजित पवार म्हणजेच कार्यकर्त्यांचे लाडके 'दादा'. प्रशासनावरील पकड आणि कामाचा धडाका ही त्यांची ओळख. १९९१ पासून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास आजही तितकाच प्रभावी आहे.

 Deputy CM Ajit Pawar (Dada) political journey

|

Sakal

बारामतीचे खासदार ते आमदार

१९९१ मध्ये अजित पवारांनी बारामती लोकसभा मतदारसंघातून पहिल्यांदा संसदेत पाऊल ठेवले. त्यानंतर १९९५ पासून सलग ८ वेळा त्यांनी विधानसभा निवडणुकीत विक्रमी मताधिक्याने विजय मिळवला आहे.

 Deputy CM Ajit Pawar (Dada) political journey

|

Sakal

राजकीय प्रवासाची सुरुवात (१९९१-१९९२)

जून १९९१ ते नोव्हेंबर १९९२ या काळात त्यांनी कृषी, ऊर्जा आणि नियोजन यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांचे 'राज्यमंत्री' म्हणून काम पाहिले. प्रशासकीय शिस्तीचा पाया याच काळात रचला गेला.

 Deputy CM Ajit Pawar (Dada) political journey

|

Sakal

महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी (१९९३-२००४)

पाणीपुरवठा, ऊर्जा आणि पाटबंधारे मंत्री म्हणून त्यांनी उल्लेखनीय काम केले. विशेषतः 'कृष्णा खोरे विकास महामंडळा'च्या माध्यमातून त्यांनी सिंचन क्षेत्रात अनेक निर्णय घेतले.

 Deputy CM Ajit Pawar (Dada) political journey

|

Sakal

६ वेळा उपमुख्यमंत्री होण्याचा मान

महाराष्ट्राच्या इतिहासात सर्वाधिक वेळा म्हणजेच ६ वेळा उपमुख्यमंत्री होण्याचा विक्रम अजित पवारांच्या नावावर आहे. संकटकाळ असो वा सत्तांतर, 'दादा' नेहमीच केंद्रस्थानी राहिले आहेत.

 Deputy CM Ajit Pawar (Dada) political journey

|

Sakal

विरोधी पक्षनेते ते पुन्हा सत्ता (२०२२-२०२३)

४ जुलै २०२२ ते ३० जून २०२३ या काळात त्यांनी 'विरोधी पक्षनेते' म्हणून विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले.

 Deputy CM Ajit Pawar (Dada) political journey

|

Sakal

सत्तेत पुनरागमन

त्यानंतर २ जुलै २०२३ ला त्यांनी पुन्हा उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेऊन सत्तेत पुनरागमन केले.

 Deputy CM Ajit Pawar (Dada) political journey

|

Sakal

अर्थमंत्री म्हणून राज्याची धुरा

महायुती सरकारच्या काळात उपमुख्यमंत्री आणि 'अर्थमंत्री' म्हणून त्यांनी राज्याच्या तिजोरीचे योग्य नियोजन केले.

 Deputy CM Ajit Pawar (Dada) political journey

|

Sakal

मोलाचा वाटा

अर्थसंकल्पातून विविध लोककल्याणकारी योजना राबवण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे.

 Deputy CM Ajit Pawar (Dada) political journey

|

Sakal

२०२६ मधील स्थान

आज २०२६ मध्येही अजित पवार महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक अपरिहार्य व्यक्तिमत्व आहेत. सत्तेचे समीकरण जुळवण्यात आणि प्रशासकीय कामात त्यांचा हात धरणारा कोणीही नाही.

 Deputy CM Ajit Pawar (Dada) political journey

|

Sakal

Leaders Who Died in Air Crashes : विमान अन् हेलिकॉप्टर अपघातात मृत्यू झालेले देशातील राजकीय नेते

ajit pawar plane crash death

|

esakal

येथे क्लिक करा