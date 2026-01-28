Leaders Who Died in Air Crashes : विमान अन् हेलिकॉप्टर अपघातात मृत्यू झालेले देशातील राजकीय नेते

उपमुख्यमंत्री अजित पवार -

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामती येथे आज(२८ जानेवारी) विमान अपघातात निधन झाले आहे.

विजय रूपाणी -

१२ जून २०२५ रोजी अहमदाबाद येथे एअर इंडियाच्या विमान अपघातात गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांचे निधन झाले.

दोरजी खांडू -

अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री दोरजी खांडू यांचे ३० एप्रिल २०११ रोजी विमान अपघातात निधन झाले.

वायएस राजशेखर रेड्डी -

२ सप्टेंबर २००९ रोजी एका हेलिकॉप्टर अपघातात वायएस राजशेखर रेड्डी (वायएसआर) यांचे निधन झाले.

ओ.पी.जिंदाल -

काँग्रेस नेते, हरियाणाचे तत्कालीन ऊर्जामंत्री आणि उद्योगपती ओ.पी. जिंदाल यांचे ३१ मार्च २००५ रोजी हेलिकॉप्टर अपघातात निधन झाले.

जीएमसी बालयोगी -

जीएमसी बालयोगी (गंटी मोहन चंद्र बालयोगी) यांचे ३ मार्च २००२ रोजी हेलिकॉप्टर अपघातात निधन झाले. ते लोकसभेचे अध्यक्ष होते.

माधवराव सिंधिया -

माधवराव सिंधिया यांचे ३० सप्टेंबर २००१ रोजी विमान अपघातात निधन झाले. ते काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय मंत्री आणि ग्वाल्हेर राजघराण्याचे वारस होते.

संजय गांधी -

२३ जून १९८० रोजी एका विमान अपघातात संजय गांधी यांचे निधन झाले. ते इंदिरा गांधी यांचे धाकटे पुत्र, काँग्रेस नेते आणि युवा काँग्रेसचे प्रमुख होते.

मोहन कुमारमंगलम -

माजी केंद्रीय मंत्री मोहन कुमारमंगलम यांचे ३१ मे १९७३ रोजी विमान अपघातात निधन झाले. ते इंदिरा गांधी सरकारमध्ये स्टील आणि खाण मंत्री होते.

