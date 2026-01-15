फॅटी लिव्हरचा त्रास? व्यसनाने खराब झालेलं यकृत होईल साफ! खा ‘हे’ 5 सुपरफूड्स

Aarti Badade

लिव्हरचे आरोग्य आणि आहार

शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढण्याचे मुख्य काम लिव्हर करते, मात्र चुकीच्या सवयींमुळे यावर चरबी जमा होऊन ते खराब होऊ लागते.

Sakal

अक्रोड - ओमेगा-३ चा साठा

अक्रोडमधील ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड लिव्हरमधील जळजळ कमी करते आणि साठलेली अतिरिक्त चरबी विरघळवण्यास मदत करते.

बदाम - यकृतासाठी कवच

व्हिटॅमिन 'ई' ने समृद्ध असलेले बदाम यकृताच्या पेशींचे संरक्षण करतात आणि शरीरातील वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करून लिव्हरचा ताण हलका करतात.

पिस्ता - नॅचरल अँटीऑक्सिडंट

पिस्त्यातील हेल्दी फॅट्स आणि अँटीऑक्सिडंट्स कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित ठेवतात आणि लिव्हरच्या पेशींचे ऑक्सिडेटिव्ह नुकसान होण्यापासून संरक्षण करतात.

पेकन नट्स - सूज कमी करण्यास मदत

पेकन नट्समध्ये दाहकविरोधी गुणधर्म असतात, जे फॅटी लिव्हरमुळे येणारी सूज कमी करून चयापचय क्रिया (Metabolism) सुधारतात.

हळद - नैसर्गिक डिटॉक्स औषध

हळदीमधील 'कर्क्युमिन' लिव्हरमधील विषारी घटक बाहेर टाकते आणि डॅमेज झालेल्या पेशींच्या दुरुस्तीसाठी औषधासारखे काम करते.

लिंबू - लिव्हर क्लीनर

सकाळी रिकाम्या पोटी कोमट पाण्यात लिंबू टाकून प्यायल्याने लिव्हरमधील एंझाइम्स सक्रिय होतात आणि नैसर्गिकरित्या यकृत साफ होते.

आरोग्यदायी सवयींची जोड

या जादुई पदार्थांसोबतच नियमित व्यायाम आणि सकस आहार घेतल्यास तुमचे लिव्हर वयाच्या ७० नंतरही तंदुरुस्त राहू शकते.

