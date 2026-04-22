डिटॉक्स वॉटरचे फायद्यासोबत तोटेही आहेत; वाचा कोणी टाळं पाहिजे

Anushka Tapshalkar

सर्वांनाच डिटॉक्स वॉटर फायदेशीर नाही

उन्हाळ्यात शरीर थंड ठेवण्यासाठी डिटॉक्स वॉटर लोकप्रिय आहे, पण ते प्रत्येकासाठी सुरक्षित असेलच असे नाही.

पोटाच्या समस्या असणाऱ्यांनी काळजी घ्यावी

अॅसिडिटी, गॅस किंवा पोटदुखी असलेल्या लोकांमध्ये लिंबूयुक्त डिटॉक्स वॉटर जळजळ आणि त्रास वाढवू शकते.

किडनीच्या रुग्णांसाठी धोका

काही डिटॉक्स ड्रिंक्समध्ये जास्त मिनरल्स असतात, जे किडनीवर अतिरिक्त दबाव टाकू शकतात.

लो ब्लड प्रेशर असणाऱ्यांनी टाळावे

डिटॉक्स वॉटर शरीर थंड करून रक्तदाब आणखी कमी करू शकते, ज्यामुळे चक्कर येऊ शकते.

अ‍ॅलर्जी असलेल्या लोकांनी सावध राहावे

लिंबू, पुदीना किंवा खीरा यामुळे काही लोकांना स्किन रॅश किंवा अ‍ॅलर्जिक प्रतिक्रिया होऊ शकतात.

गर्भवती महिलांनी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा

गर्भावस्थेत हार्मोनल बदलांमुळे कोणतेही डिटॉक्स ड्रिंक स्वतःहून घेणे टाळावे.

योग्य माहितीशिवाय सेवन करू नका

आरोग्य स्थिती लक्षात घेऊनच डिटॉक्स वॉटरचा वापर करावा, अन्यथा फायदा कमी आणि धोका जास्त होऊ शकतो.

