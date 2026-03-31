उन्हाळ्यात फळांवर काळं मीठ घालून खाल्लं तर काय होत?

Anushka Tapshalkar
काळा मीठ हे खनिज समृद्ध खडी मीठ आहे, ज्यामध्ये हर्ब्स आणि कोळसा मिसळून त्याला विशिष्ट चव आणि सुगंध येतो. फळांवर पाणी बसू नये आणि चव वाढवण्यासाठी याचा वापर केला जातो.
Black Salt
कलिंगड, सफरचंद किंवा फळ चाटसारख्या पदार्थांवर काळं मीठ टाकल्याने फळांचे पोषण मूल्य जास्त काळ टिकते आणि ऑक्सिजनमुळे होणारा गडदपणा टाळते.
Why Sprinkle Black Salt
काळा मीठ पचनासाठी मदत करते. यामुळे पचनास आवश्यक बाइल तयार होते आणि अन्न लवकर उर्जेत रूपांतरित होते.
Helps Digestion
जड जेवणानंतर फुगणे किंवा गॅसची समस्या असते, तर काळा मीठ शरीरातील गॅस कमी करण्यात आणि पचन सुरळीत ठेवण्यात मदत करते.
Bloating
उन्हाळ्यात इलेक्ट्रोलाइट्सचे संतुलन राखण्यासाठी काळा मीठ उपयुक्त आहे. यामुळे निंबूपाणी, जलेजीरा आणि इतर हायड्रेटिंग ड्रिंक्स अधिक फायदेशीर होतात.
Maintains Electrolyte
दररोज २-३ ग्रॅमपेक्षा जास्त काळा मीठ टाळा.
जास्त प्रमाणात घेतल्यास पोटदुखी, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, उच्च रक्तदाब, दातांवर परिणाम होऊ शकतो.
उच्च-मीठयुक्त पदार्थांसोबत काळा मीठ घेणे टाळावे.
Side Effects
उन्हाळ्यात फक्त हवे असल्यास थोडे प्रमाण वापरा.
सोशल मीडियावरच्या ट्रेंडवर न जाऊन, मोजके आणि संतुलित प्रमाण ठेवा.
फळांसोबत उपयोग केल्यास चव आणि पोषण दोन्ही वाढतात.
Black Salt
