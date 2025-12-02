Devavrat Rekhe : तब्बल २०० वर्षांनंतर "दंडक्रम पारायण" पूर्ण करण्याचा पराक्रम करणारा देवव्रत रेखे आहे तरी कोण?

Mayur Ratnaparkhe

दोन हजार श्लोक कंठस्थ -

देवव्रत रेखे या १९ वर्षीय तरुणाने २००० मंत्र आणि वैदिक श्लोक अचूकपणे उच्चारले.

"दंडक्रम पारायण" -

भारतातील सनातन गुरु परंपरेत याला "दंडक्रम पारायण" असे म्हणतात, हा विधी वेदमूर्तीचा सन्माननीय उपाधी प्रदान करतो.

तब्बल २०० वर्षानंतर पराक्रम -

महाराष्ट्रातील अहिल्यानगरमधील रहिवासी असलेल्या देवव्रत रेखे याने तब्बल २०० वर्षांनंतर हा पराक्रम केलाय.

वडील कोण आहेत? -

देवव्रतच्या वडिलांचे नाव वेदब्रह्मश्री महेश चंद्रकांत रेखे आहे.

सांगवेद विद्यालयाचा विद्यार्थी -

देवव्रत हा वाराणसीच्या सांगवेद विद्यालयाचा विद्यार्थी आहे.

कामगिरीचा गौरव -

या कामगिरीबद्दल देवव्रत रेखे यास पाच लाख रुपये आणि 1,11,116 रुपये किमतीचे सोन्याचे कडे देऊन गौरविण्यात आले.

सन्मान प्रदान -

दक्षिणमय श्री शृंगेरी शारदा पीठमच्या जगद्गुरू शंकराचार्यांच्या आशीर्वादाने हा सन्मान प्रदान करण्यात आला.

नियमित अभ्यास -

दंडकर्म पारायण पूर्ण करण्यासाठी त्याने नियमितपणे चार तास अभ्यास केल्याचे सांगितले जाते.

मोदी अन् योगींकडून कौतुक -

देवव्रत महेश रेखेचा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला आहे.

