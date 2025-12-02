ज्वारीची भाकरी खाण्याचे १० आश्चर्यकारक आरोग्यदायी फायदे!

सकाळ डिजिटल टीम
ज्वारीची भाकरी खाल्यास आरोग्यास कोणते फायदे मिळतात जाणून घ्या.
ज्वारीमध्ये ग्लूटेन (Gluten) नावाचे प्रथिन नैसर्गिकरित्या नसते. त्यामुळे ज्यांना 'ग्लूटेन इनटॉलरन्स' किंवा सिलियाक रोग आहे, त्यांच्यासाठी ज्वारीची भाकरी गव्हाला एक उत्तम आणि सुरक्षित पर्याय आहे.
ज्वारीच्या भाकरीमध्ये फायबरचे प्रमाण खूप जास्त असते. हे फायबर आतड्यांचे आरोग्य सुधारते, अन्नाचे पचन सुलभ करते आणि बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर करण्यास मदत करते.
ज्वारीचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो. तसेच त्यातील तंतुमय पदार्थामुळे (फायबर) शरीरात ग्लुकोज शोषण्याची प्रक्रिया हळू होते, ज्यामुळे रक्तातील शर्करेची पातळी (Blood Sugar Level) अचानक वाढत नाही आणि मधुमेह नियंत्रणात राहण्यास मदत मिळते.
फायबरमुळे पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते, ज्यामुळे तुम्हाला वारंवार भूक लागत नाही. यामुळे अतिरिक्त कॅलरी खाणे टाळले जाते आणि वजन कमी करण्याच्या (Weight Management) ध्येयात मदत होते.
ज्वारीतील तंतुमय पदार्थ शरीरातील खराब कोलेस्टेरॉलची (LDL) पातळी कमी करण्यास मदत करतात. यामुळे रक्तवाहिन्यांचे आरोग्य सुधारते आणि हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.
ज्वारीच्या भाकरीमध्ये पुरेशा प्रमाणात प्रथिने (Protein) आणि गुंतागुंतीचे कर्बोदके असतात. यामुळे शरीराला आवश्यक ऊर्जा मिळते आणि स्नायूंच्या (Muscles) वाढीसाठी व दुरुस्तीसाठी मदत होते.
ज्वारीमध्ये मॅग्नेशियम (Magnesium) आणि फॉस्फरस (Phosphorus) सारखी खनिजे मोठ्या प्रमाणात असतात. ही खनिजे हाडांच्या विकासासाठी आणि त्यांची घनता टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.
ज्वारी लोहाचा (Iron) एक चांगला स्रोत आहे. भाकरी खाल्ल्याने शरीरातील लोहाची कमतरता भरून काढण्यास मदत होते, ज्यामुळे ॲनिमियाचा (Anemia) धोका कमी होतो आणि रक्तवाढीस चालना मिळते.
