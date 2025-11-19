अरबी समुद्र अन् कर्ली नदीचा संगम असलेला 'देवबाग किनारा'

Pranali Kodre

देवबाग समुद्रकिनारा

कोकणातील प्रसिद्ध समुद्रकिनाऱ्यांपैकी एक म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवबाग समुद्रकिनारा.

Devbag Beach, Sindhudurg, Konkan

|

Sakal

अरबी समुद्र आणि कर्ली नदी यांचा संगम

देवबागमधील अरबी समुद्र आणि कर्ली नदी यांचा संगम हा पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे ठिकाण आहे.

Devbag Beach, Sindhudurg, Konkan

Sakal

तारकर्लीपासून ५ किमी

तारकर्लीपासून ५ किमी अंतरावर वाळूच्या बेटावर हे गाव वसलेलं आहे, नदीमार्गे नौकायानाचा आनंद घेत देवबागला जाता येतं.

Devbag Beach, Sindhudurg, Konkan

Sakal

माड-पोफळीची झाडं

या किनाऱ्यावर मच्छिमारांची वस्ती आहे. तसेच माड-पोफळीची झाडं आहेत. तसेच कर्ली नदीत बॅकवॉटरची सफरही करता येते.

Devbag Beach, Sindhudurg, Konkan

Sakal

दशावतार कलावंताची खाण

दशावतार कलावंताची खाण म्हणूनही देवबागची ओळख आहे.

Devbag, Konkan

Sakal

वॉटर स्पोर्ट्सचाही आनंद

येथे पर्यटकांना कर्ली नदी सफर आणि समुद्रात डॉल्फिन दर्शनही घडवले जाते. पर्यटकांना येथे वॉटर स्पोर्ट्सचाही आनंद घेता येतो.

Devbag Beach, Sindhudurg, Konkan

Sakal

मालवण, तारकर्ली आणि देवबाग सहल

कोकणात फिरायला जात असाल, तर दोन-तीन दिवसात मालवण, तारकर्ली आणि देवबाग ही तिन्ही ठिकाणे फिरता येऊ शकतात.

Devbag Beach, Sindhudurg, Konkan

Sakal

कधी जाणार?

उन्हाळा आणि हिवाळा हा पर्यटनासाठी उत्तम काळ आहे. येथे पाऊस भरपूर पडत असल्याने पावसाळ्यात देवबाग पर्यटनास बंद असते.

Devbag Beach, Sindhudurg, Konkan

Sakal

जवळचे स्थानकं

देवबागला जाण्यासाठी जवळचे बसस्थानक मालवण, तर जवळचे रेल्वेस्थानक कुडाळ आहे. तसेच पर्यटक खाजगी वाहने घेऊनही येथे येऊ शकतात.

Kudal, Konkan

Sakal

