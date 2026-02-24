Hapus Mango Arrival : उन्हाळ्याची धमाकेदार सुरुवात; बाजारात हापूस आंब्याचा गोड जलवा!

सकाळ वृत्तसेवा

उन्हाळ्याची चाहूल आणि बाजारात हापूसची एंट्री!

उन्हाळा सुरू होताच फळ बाजारात हापूस आंब्याचे आगमन झाले आहे.

फळ बाजारात ताज्या आंब्यांचा सुगंध दरवळला.

ताज्या आणि पिकलेल्या आंब्यांच्या सुवासाने संपूर्ण बाजारपेठ भारावली आहे.

देवगड हापूसला ग्राहकांची मोठी पसंती.

खास गोडवा आणि दर्जामुळे देवगड हापूसला ग्राहकांचा भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे.

पहिल्याच दिवशी आंब्याला चांगला दर.


हंगामाच्या सुरुवातीलाच आंब्याला बाजारात आकर्षक दर मिळाला.

उत्पादन कमी, पण मागणी तुफान!

उत्पादन घटले असले तरी ग्राहकांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे.

व्यापाऱ्यांकडून प्रीमियम आंब्यांची खरेदी सुरू.

उच्च दर्जाच्या आंब्यांसाठी व्यापारी जास्त दर देऊन खरेदी करत आहेत.

गोडवा, रंग आणि दर्जामुळे हापूस चर्चेत.


आकर्षक रंग, सुगंध आणि चव यामुळे हापूस पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे.

किरकोळ बाजारातही आंब्याची विक्री वाढली.


घाऊक बाजारासोबत किरकोळ विक्रीतही आंब्याची मागणी वाढताना दिसत आहे.

उन्हाळी हंगामाची धमाकेदार सुरुवात.

आंब्याच्या आगमनामुळे उन्हाळी फळ हंगामाची उत्साहात सुरुवात झाली आहे.

आंबाप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी! 🥭✨

आवडत्या हापूसच्या आगमनाने आंबाप्रेमींमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

