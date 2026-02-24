Hapus Mango Arrival : उन्हाळ्याची धमाकेदार सुरुवात; बाजारात हापूस आंब्याचा गोड जलवा!

सकाळ वृत्तसेवा
उन्हाळा सुरू होताच फळ बाजारात हापूस आंब्याचे आगमन झाले आहे.
Summer Begins with Hapus Entry
sakal
ताज्या आणि पिकलेल्या आंब्यांच्या सुवासाने संपूर्ण बाजारपेठ भारावली आहे.
Summer Begins with Hapus Entry
sakal
खास गोडवा आणि दर्जामुळे देवगड हापूसला ग्राहकांचा भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे.
Summer Begins with Hapus Entry
sakal
हंगामाच्या सुरुवातीलाच आंब्याला बाजारात आकर्षक दर मिळाला.
Summer Begins with Hapus Entry
sakal
उत्पादन घटले असले तरी ग्राहकांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे.
Summer Begins with Hapus Entry
sakal
उच्च दर्जाच्या आंब्यांसाठी व्यापारी जास्त दर देऊन खरेदी करत आहेत.
Summer Begins with Hapus Entry
sakal
आकर्षक रंग, सुगंध आणि चव यामुळे हापूस पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे.
Summer Begins with Hapus Entry
sakal
घाऊक बाजारासोबत किरकोळ विक्रीतही आंब्याची मागणी वाढताना दिसत आहे.
Summer Begins with Hapus Entry
sakal
आंब्याच्या आगमनामुळे उन्हाळी फळ हंगामाची उत्साहात सुरुवात झाली आहे.
Summer Begins with Hapus Entry
sakal
आवडत्या हापूसच्या आगमनाने आंबाप्रेमींमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Summer Begins with Hapus Entry
sakal
Benefits of eating apple daily
Sakal