Konkan: देवगड - हापूस आंब्याची राजधानी अन् सुंदर समुद्रकिनारा

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड हे नैसर्गित सुरक्षित बंदर आहे. देवगडला रम्स समुद्रकिनाराही लाभला आहे. पूर्वी देवगड बंदराला जल प्रवासी वाहतुकीसाठी विशेष महत्त्व होते.
देवगडची खरी ओळख ही येथील हापूस आंब्यामुळे आहे. येथील देवगडचा हापूस आंब्याला देशातच नाही, तर परदेशातही मागणी आहे.
देवगडला पुरातन किल्लाही आहे, या किल्ल्यात श्रीगणेशाचे मंदिरही आहे. किल्ल्यावर दीपगृह असून मच्छिमारांसाठी रात्रीच्या वेळी मार्गदर्शक म्हणून त्याचे काम चालते.
सुमारे ३५ वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने येथे पवनऊर्जा प्रकल्प उभारला होता.
येथे झिपलाईनही असून पर्यटकांना त्याचाही आनंद घेता येतो.
पाऊस खूप असल्याने पावसाळ्यात फारसे पर्यटन नसते, पण इतरवेळी येथे पर्यटनाचा आनंद घेऊ शकतो. विशेषत: उन्हाळ्यात येथे रानमेव्याचीही रेलचेल असते.
देवगडला जाण्यासाठी नांदगाव रोड आणि वैभववाडी रोड हे जवळचे रेल्वे स्टेशन आहेत. जवळचे बसस्थानक देवगड आहे.
