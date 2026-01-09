Konkan: देवघळी - निरव शांततेचा अनुभव देणारा सोनेरी वाळूचा समुद्रकिनारा

Pranali Kodre

कशेळीचा देवघळी समुद्रकिनारा

कोकणातील रत्नागिरीतील दडलेले एक रत्न म्हणजे कशेळीचा देवघळी समुद्रकिनारा. निसर्गाच्या सानिध्यात निवांतपणा हवा असेल, तर हे पर्यटनासाठी उत्तम ठिकाण आहे.

Devghali Beach, Kasheli, Ratnagiri

निरव शांततेचा अनुभव

फारशी गर्दी नसलेलं हे ठिकाण असून निरव शांत वातावरणाचा आनंद घेत ताजेतवाने होण्याचा अनुभव हा समुद्र किनारा देतो.

निसर्गाचे वेगळे रुप

कशेळीचा हा वळणादार किनारा असून किनाऱ्या लगतचे रांगडे खडक निसर्गाचे एक वेगळेच रुप दाखवतात.

सोनेरी वाळूचा किनारा

सोनेरी वाळूचा किनारा म्हणूनही हा समुद्रकिनारा ओखळला जातो. हा परिसर पाम वृक्षांनी डवरलेला असून डोंगराआडून मावळतीला जाणारा सूर्य आणि आकाशाच्या रंगछटा मन प्रसन्न करतात.

स्थलांतरित पक्ष्यांचे वास्तव्य

या देवघळी किनऱ्यावर स्थलांतरित पक्ष्यांचे वास्तव्य असते. त्यामुळे पक्षी निरीक्षकांसाठीही हे एक उत्तम ठिकाण आहे.

'टेबल पॉईंट'

देवघळी किनारा तिथल्या 'टेबल पॉईंट' मुळे देखील प्रसिद्ध आहे. उंचीवरुन नजर टाकल्यास अथांग निळाशार समुद्र, सोनेरी वाळू आणि उसळलेल्या लाटांचे अफलातून दृष्य पाहायला मिळते.

आजूबाजूचे पर्यटन स्थळं

देवघळी किनाऱ्याजवळच असलेल्या रत्नागिरीतील भाट्ये समुद्रकिनारा, गणेशगुळे समुद्रकिनारा, जिजामाता उद्यान, ठीबा पॅलस आणि रत्नदुर्ग किल्ला ही ठिकाणांनाही भेट देता येते.

कशेळी गावातून रस्ता

कशेळी गावातून समुद्रकिनाऱ्यापर्यंत रस्ता आहे. खाजगी गाडी घेऊनही किनाऱ्यापर्यंत जाता येते. दरम्यान, समुद्रकिनाऱ्यावर जाताना सुचनांचे पालन करणेही महत्त्वाचे आहे.

