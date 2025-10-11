Dhanteras Zodiac Predictions: 'या' 4 राशींसाठी ठरेल लकी, माता लक्ष्मीची असेल खास कृपा

पुजा बोनकिले
यंदा धनत्रयोदशी १८ ऑक्टोबरला साजरी केली जाणार आहे.
Dhanteras 2025 Zodiac Predictions
धनत्रयोदशीला धनाची देवता कुबेर आणि माता लक्ष्मीची पूजा केली जाते.
धनत्रयोदशीला दोन शुभ योग तयार होत आहेत.
याचा फायदा पुढील ४ राशींना होणार आहे.
धनत्रयोदशीला मेष राशीच्या लोकांना आर्थिक फायदा होणार आहे. नोकरी, व्यवसायात गुंतवणूक करावी.
या दिवशी कन्या राशीच्या लोकांना जुने उधारी परत मिळेल.
तुळ राशीच्या लोकांना करिअरसंबंधित यश मिळेल.
धनु राशीच्या लोकांना हा दिवस लाभकारी असणार आहे. नवीन संधी, व्यवसाय, नोकरीत यश मिळेल.
