Dhanteras Zodiac Predictions: 'या' 4 राशींसाठी ठरेल लकी, माता लक्ष्मीची असेल खास कृपा

पुजा बोनकिले

धनत्रयोदशी कधी?

यंदा धनत्रयोदशी १८ ऑक्टोबरला साजरी केली जाणार आहे.

धनाची देवता

धनत्रयोदशीला धनाची देवता कुबेर आणि माता लक्ष्मीची पूजा केली जाते.

दोन शुभ योग

धनत्रयोदशीला दोन शुभ योग तयार होत आहेत.

4 राशी लकी

याचा फायदा पुढील ४ राशींना होणार आहे.

मेष

धनत्रयोदशीला मेष राशीच्या लोकांना आर्थिक फायदा होणार आहे. नोकरी, व्यवसायात गुंतवणूक करावी.

कन्या

या दिवशी कन्या राशीच्या लोकांना जुने उधारी परत मिळेल.

तुळ

तुळ राशीच्या लोकांना करिअरसंबंधित यश मिळेल.

धनु

धनु राशीच्या लोकांना हा दिवस लाभकारी असणार आहे. नवीन संधी, व्यवसाय, नोकरीत यश मिळेल.

