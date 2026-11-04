चिंपांझी काय खातात?

Aarti Badade
चिंपांझी प्रामुख्याने वनस्पतींवर अवलंबून असले, तरी ते फळे, पाने, कीटक आणि लहान प्राण्यांचे मांसही खातात.
chimpanzee
Sakal
चिंपांझीना पिकलेली फळे खायला आवडतात आणि त्यांच्या आहारात फळांचा सर्वाधिक समावेश असतो.
chimpanzee
Sakal
चिंपांझी झाडांची कोवळी पाने, कोंब, साल आणि फुले खाऊन आपली भूक भागवतात.
chimpanzee
Sakal
प्रथिने मिळवण्यासाठी चिंपांझी मुंग्या आणि वाळवी खातात, तसेच काठीच्या मदतीने झाडांच्या ढोलीतून कीटक बाहेर काढतात.
chimpanzee
Sakal
कधीकधी चिंपांझी पक्षी, लहान प्राणी आणि कोलोबस माकडांसारख्या इतर माकडांची शिकार करून त्यांचे मांस खातात.
chimpanzee
Sakal
चिंपांझी फळे आणि पानांसोबत पक्ष्यांची अंडी, मध आणि झाडांचा चीकही खातात.
chimpanzee
Sakal
वनस्पती हा त्यांच्या आहाराचा मुख्य भाग असला, तरी गरजेनुसार कीटक आणि लहान प्राणी खाल्ल्यामुळे चिमपांझी सर्वभक्षी प्राणी मानले जातात.
chimpanzee
Sakal
Interesting Facts About Figs
Sakal