धनत्रयोदशी आणि प्रदोष व्रत एकाच दिवशी! करा 'हे' उपाय माता लक्ष्मीची राहील कृपादृष्टी

Aarti Badade
यावर्षी कार्तिक कृष्ण पक्षातील पहिले प्रदोष व्रत (Pradosh Vrat) आणि धनत्रयोदशी (Dhanteras) एकाच दिवशी येत आहेत (१८ ऑक्टोबर). हा दुहेरी शुभ संयोग सुख, समृद्धी आणि संपत्ती आणेल.
प्रदोष व्रत महादेव (Lord Shiva) आणि देवी पार्वतीला समर्पित आहे. या दिवशी शिवलिंगावर काही वस्तू अर्पण केल्याने जीवनात आनंद आणि सुख-समृद्धी येते.
शिवलिंगावर तीळ अर्पण करा. यामुळे जीवनातील सर्व दुःख नाहीसे होतात. धनप्राप्तीसाठी आणि देवी लक्ष्मीला प्रसन्न करण्यासाठी शिवलिंगावर तांदूळ अर्पण करा.
शिवलिंगावर गहू आणि धतुऱ्याने अभिषेक करा. यामुळे घरात सुख-समृद्धी येते. महादेवांना लाल चंदन अर्पण करा. यामुळे तुमच्या कुंडलीतील सूर्याची स्थिती मजबूत होते.
सोने, चांदी, भांडी किंवा झाडू खरेदी करणे शुभ मानले जाते.संध्याकाळी घराबाहेर आणि तुळशीजवळ दिव्यांची आरास करा.
लक्ष्मी, कुबेर आणि धन्वंतरी यांची पूजा करा. व्यापारी हिशोबाच्या वह्यांची पूजा करतात.
संध्याकाळी भगवान शिव आणि पार्वतीची विधिवत पूजा करा.शिवलिंगावर दूध आणि पाणी यांसारख्या विशेष गोष्टींनी अभिषेक करा. शनि प्रदोष असल्याने विशेष मंत्रांचा जप करा.
हे उपाय केल्याने तुमच्या जीवनात आर्थिक लाभाचे योग तयार होतात, आर्थिक समस्या दूर होतात आणि कुटुंबात सुख-समृद्धीचे आगमन होते.
