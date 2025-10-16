पुष्कराज रत्न धारणकरताना 'हे' नियम पाळा, पैसे ठेवायला जागा उरणार नाही

गुरु ग्रहाचे शक्तिशाली रत्न : पुष्कराज

पुष्कराज (Yellow Sapphire) हा गुरु ग्रहाचा (Jupiter) रत्न मानला जातो. तो धारण केल्याने गुरु ग्रह बलवान होतो आणि तुमच्या जीवनात सकारात्मकता आणि समृद्धी येते.

पुष्कराज धारण करण्याचे जबरदस्त फायदे

करिअर आणि यश पदोन्नती (Promotion), यश आणि नवीन संधी मिळतात. आर्थिक लाभ धनप्राप्तीचे नवीन मार्ग खुले होतात. ज्ञान आणि बुद्धी विचारात सकारात्मकता येते आणि मानसिक स्पष्टता वाढते.

वैवाहिक जीवन आणि आरोग्य

वैवाहिक जीवन सुखी आणि सुसंवादी वैवाहिक जीवनासाठी मदत होते. आरोग्य सुधारणा पचनसंस्था, चयापचय (Metabolism) आणि हार्मोन संतुलन सुधारते. प्रजनन क्षमता गर्भधारणेचा प्रयत्न करणाऱ्या जोडप्यांना मदत होऊ शकते.

कोणत्या बोटात घालावे?

पुरुषांनी : उजव्या हाताच्या तर्जनी बोटात (Index Finger) घालावा. महिलांनी : कोणत्याही हाताच्या तर्जनी बोटात घालू शकतात.

शुभ दिवस आणि वेळ

शुभ दिवस गुरुवार हा पुष्कराज घालण्यासाठी सर्वात शुभ दिवस मानला जातो. शुभ वेळ गुरुवारी सकाळी ५ ते ७ या वेळेत पुखराज धारण करावा.

शुभ काळ आणि गुणवत्ता

इतर शुभ काळ : शुक्ल पक्षात (पौर्णिमेच्या आधी), एकादशी, पुष्य नक्षत्र आणि द्वादशी तिथीलाही घालणे शुभ आहे. सूचना : पुष्कराज अस्सल आणि उच्च प्रतीचा आहे की नाही, हे तपासा.

ज्योतिषीय सल्ला

पुष्कराज धारण करण्यापूर्वी ज्योतिषाचा सल्ला घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. हा रत्न तुमच्या जन्मपत्रिकेशी (Kundali) सुसंगत (Compatible) असावा लागतो.

