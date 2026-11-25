Apurva Kulkarni
भारतातील असं गाव आहे जिथून श्रीलंका पहायला मिळते. कोणत आहे ते गाव जाणून घेऊया.
SRI LANKA
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भारतातील तामिळनाडू राज्यातील रामेश्वरमजवळ हे गाव आहे.
RAMESWARAM
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रामेश्वरमपासून सुमारे २५ किमी अंतरावर असलेल्या या गावाचं नाव धनुषकोडी आहे.
DHANUSHKODI,
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धनुषकोडीपासून श्रीलंकेचं अंतर साधारणपणे १८ ते ३० किमी दरम्यान आहे.
INDIA SRI LANKA DISTANCE
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तसंच या धनुषकोडी इथं प्रभू श्रीरामाने समुद्रात उभारलेला राम सेतू सुद्धा आहे.
RAM SETU,
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रावणापर्यंत पोहचण्यासाठी वानरसेने उभारलेला हा पूल पाण्यावर तरंगणारा आहे.
ADAMS BRIDGE,
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तामिळनाडूमधील धनुषकोडी येथे बंगालचा उपसागर आणि मन्नारचा आखात हे दोन समुद्राचे भाग एकमेकांना मिळतात. म्हणजेच या ठिकाणी दोन वेगवेगळ्या जलभागांचा संगम होतो.
SEA MEETING POINT,
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INDIA'S FIRST VILLAGE,
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