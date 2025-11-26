धर्मेंद्र यांचा बारामतीशी खास संबंध, धर्मेंद्र-सूर्यकांत बनसोडे यांच्या मैत्रीची हृदयस्पर्शी कहाणी

Apurva Kulkarni

धर्मेंद्र

धर्मेंद्र यांच्या निधनामुळे सिनेसृष्टीबरोबरच त्यांच्या वयक्तिक नात्यात सुद्धा मोठी पोकळी निर्माण झालीय.

Dharmendra’s Deep Baramati Connection

|

esakal

बारामतीशी खास कनेक्शन

धर्मेंद्र यांचं बारामतीशी खास कनेक्शन होतं. धर्मेंद्र यांच्या जाण्याने त्यांचे जिवलग मित्र सुर्यकांत बनसोडे हे दुखावले गेलेत.

Dharmendra’s Deep Baramati Connection

|

esakal

दोन दशक

गेल्या दोन दशकापासून त्यांची मैत्री शेवटपर्यंत कायम होती.

Dharmendra’s Deep Baramati Connection

|

esakal

फार्महाऊस

सुर्यकांत बनसोडे पोलिस दलाज रुजू झाल्यापासून त्यांच्या हद्दीत धर्मेंद्र यांचं फार्महाऊस असल्यानं त्यांची वारंवार भेट व्हायची.

Dharmendra’s Deep Baramati Connection

|

esakal

मैत्री

धर्मेंद्र आणि सुर्यकांत यांच्या भेटी वाढत गेल्या आणि एक न संपणारी मैत्री झाली.

Dharmendra’s Deep Baramati Connection

|

esakal

गाठीभेटी

धर्मेंद्र आणि सुर्यकांत यांच्यात इतक्या गाठीभेटी वाढल्या की, धर्मेंद्र बनसोडे यांच्या घरी जाऊन विचारपूस करायचे.

Dharmendra’s Deep Baramati Connection

|

esakal

भेटवस्तू

अनेक कार्यक्रमांमध्ये सूर्यकांत बनसोडे यांना हक्काने बोलवायचे. तसंच बनसोडे यांच्या मुलाच्या वाढदिवसाला धर्मेंद्र यांनी खास भेटवस्तू सुद्धा दिली होती.

Dharmendra’s Deep Baramati Connection

|

esakal

भावूक

धर्मेंद्र यांच्या जाण्याने बनसोडे भावूक झाले असून 'इतका मोठा स्टार, पण अहंकाराला लवलेशही नाही' अशी भावना व्यक्त केली.

Dharmendra’s Deep Baramati Connection

|

esakal

भाकरी आणि चहा

तसंच यावेळी त्यांनी धर्मेंद्र यांच्या आवडती बाजरीची शिळी भाकरी आणि चहाची सुद्धा आठवण केली.

Dharmendra’s Deep Baramati Connection

|

esakal

मटणाबरोबर बाजरीची भाकरी

मटणाबरोबर बाजरीची भाकरी सुद्धा धर्मेंद्र यांना आवडत असल्याचं म्हटलंय.

Dharmendra’s Deep Baramati Connection

|

esakal

दीपिका पादुकोणला धक्का! प्रीमियम स्किनकेअर ब्रँडचे आर्थिक नुकसान

हे ही पहा...