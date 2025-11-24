शाळेतून पळून सिनेमा हॉलमध्ये! धर्मेंद्रजींच्या लहानपणीच्या या सवयीनेच घडवला बॉलिवूडचा सुपरस्टार

सकाळ डिजिटल टीम

बलपण

धर्मेंद्रजींच्या लहानपणीच्या या सवयी आणि त्यांचे बलपण कसे होते जाणून घ्या.

Dharmendra

|

sakal 

तीव्र आवड

लहानपणापासूनच धर्मेंद्रजींना हिंदी सिनेमाची आणि चित्रपटांतील नायकांची (विशेषतः दिलीप कुमार) तीव्र आवड होती.

Dharmendra

|

sakal 

शाळेतून पलायन

त्यांना इतके वेड होते की, ते अनेकदा शाळेतील वर्ग सोडून (पळून) जवळच्या सिनेमा हॉलमध्ये चित्रपट पाहण्यासाठी जायचे

Dharmendra

|

sakal 

वडिलांचा विरोध

त्यांचे वडील केवळ किशन देओल हे सरकारी शाळेत मुख्याध्यापक होते. त्यांच्या घरात शैक्षणिक वातावरणाला अधिक महत्त्व असल्याने, सिनेमाच्या या वेडाला प्रखर विरोध होता.

Dharmendra

|

sakal 

लपूनछपून पाहणे

वडिलांच्या विरोधाला न जुमानता ते गुपचूपपणे चित्रपट पाहत असत आणि अनेकदा यासाठी त्यांना वडिलांकडून शिक्षाही मिळाली असेल.

Dharmendra

|

sakal 

स्वप्नाची बीजे

चित्रपट पाहण्याच्या याच सवयीतून त्यांच्या मनात अभिनेता बनण्याचे पक्के स्वप्न रुजले.

Dharmendra

|

sakal 

गरीबीतील आकर्षण

ते ज्या ग्रामीण भागात राहत होते, तेथे मनोरंजन आणि आधुनिकतेचे एकमेव मोठे साधन सिनेमा हेच होते. त्यामुळे ते पडद्यावरील ग्लॅमरकडे आकर्षित झाले.

Dharmendra

|

sakal 

प्रेरणास्रोत

पडद्यावर नायकांना पाहूनच त्यांना प्रेरणा मिळाली आणि मोठे झाल्यावर मुंबईला जाऊन चित्रपटसृष्टीत करिअर करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.

Dharmendra

|

sakal 

शिक्षण पूर्ण

या वेडासोबतच त्यांनी 1952 मध्ये पंजाबमधील फगवाडा येथून आपले मॅट्रिकचे (Matriculation) शिक्षण पूर्ण केले होते.

Dharmendra

|

sakal 

विमान थेट शेतात कोसळलं अन् भारताचे माजी पंतप्रधान थोडक्यात बचावले, नेमकं काय घडलं होतं?

Morarji Desai Plane Crash 1977

|

esakal

येथे क्लिक करा