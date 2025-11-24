शाळेतून पळून सिनेमा हॉलमध्ये! धर्मेंद्रजींच्या लहानपणीच्या या सवयीनेच घडवला बॉलिवूडचा सुपरस्टार

सकाळ डिजिटल टीम
धर्मेंद्रजींच्या लहानपणीच्या या सवयी आणि त्यांचे बलपण कसे होते जाणून घ्या.
लहानपणापासूनच धर्मेंद्रजींना हिंदी सिनेमाची आणि चित्रपटांतील नायकांची (विशेषतः दिलीप कुमार) तीव्र आवड होती.
त्यांना इतके वेड होते की, ते अनेकदा शाळेतील वर्ग सोडून (पळून) जवळच्या सिनेमा हॉलमध्ये चित्रपट पाहण्यासाठी जायचे
त्यांचे वडील केवळ किशन देओल हे सरकारी शाळेत मुख्याध्यापक होते. त्यांच्या घरात शैक्षणिक वातावरणाला अधिक महत्त्व असल्याने, सिनेमाच्या या वेडाला प्रखर विरोध होता.
वडिलांच्या विरोधाला न जुमानता ते गुपचूपपणे चित्रपट पाहत असत आणि अनेकदा यासाठी त्यांना वडिलांकडून शिक्षाही मिळाली असेल.
चित्रपट पाहण्याच्या याच सवयीतून त्यांच्या मनात अभिनेता बनण्याचे पक्के स्वप्न रुजले.
ते ज्या ग्रामीण भागात राहत होते, तेथे मनोरंजन आणि आधुनिकतेचे एकमेव मोठे साधन सिनेमा हेच होते. त्यामुळे ते पडद्यावरील ग्लॅमरकडे आकर्षित झाले.
पडद्यावर नायकांना पाहूनच त्यांना प्रेरणा मिळाली आणि मोठे झाल्यावर मुंबईला जाऊन चित्रपटसृष्टीत करिअर करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.
या वेडासोबतच त्यांनी 1952 मध्ये पंजाबमधील फगवाडा येथून आपले मॅट्रिकचे (Matriculation) शिक्षण पूर्ण केले होते.
