हेमा मालिनीशी लग्नासाठी धर्मेंद्र यांनी धर्मांतर केलं? ‘निकाह’ची गोष्ट खरी?

1970 मध्ये ‘तुम हसीन मै जवान’च्या सेटवर दोघांची पहिली भेट झाली.
Dharmendra & Hema Malini's Secret Nikah:
सिनेमातील ऑन-स्क्रीन रोमॅन्समुळे हळूहळू खऱ्या आयुष्यात दोघे एकमेकांच्या प्रेमात पडले.


जेव्हा हेमा मालिनी ते प्रेमात पडले त्यावेळी धर्मेंद्र विवाहित होते, तरीही हेमाविषयीच्या भावना थांबत नव्हत्या.


हेमा मालिनी यांना कधीच "दुसरी स्त्री" बनायचं नव्हतं म्हणून हेमा मालिनी दूर राहण्याचा प्रयत्न करत होत्या.


दोघांच्या प्रेमाला हेमाच्या वडिलांचा विरोध तर केलाच तसंच धर्मेंद्र यांच्या पत्नीने सुद्धा घटस्फोट देण्यास नकार दिला.


1979 मध्ये दोघांनी इस्लाम धर्म स्वीकारून गुप्त निकाह केला.


निकाहनाम्यात लिहिले होते की, धर्मेंद्र (दिलावर खान)ने हेमाला (आयशा बी) हिला मेहर 1,11,000 मध्ये स्वीकारले.


निकाहनंतर दोघांनी Iyengar पद्धतीने पारंपरिक लग्नही केले.


