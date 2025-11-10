Dharmendra Superhit Dialogues : धर्मेंद्रचे सुपरहीट डायलॉग, जे आजही करोडो चाहत्यांच्या मनावर करताय राज!

Mayur Ratnaparkhe
"बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना" १९७५मध्ये रिलीज झालेल्या शोले चित्रपटातील हा अतिशय गाजलेला असा डायलॉग आहे.
"कभी ज़मीन से बात की है ठाकुर, ये ज़मीन हमारी माँ है" १९८५मध्ये आलेल्या गुलामी या चित्रपटातील हा डायलॉग आहे.
"ये दुनिया बहुत बुरी है शांति, जो कुछ देती है बुरा बनने के बाद देती है" – १९६६मधील चित्रपटातील 'फूल और पत्थर' मधील हा प्रसिद्ध डायलॉग आहे.
"ओए इलाका कुत्तों का होता है, शेर का नहीं" – २०११ मधील यमला पगला दिवाना या चित्रपटातील हा डायलॉग आहे.
"एक-एक को चुन-चुन के मारूंगा" – ही गाजलेला डायलॉगही शोले चित्रपटातील आहे.
"ये तो सो रहा था अमन के बादलों को अपना तकिया बनाकर, इसे जगाया भी तुमने है और उठाया भी तुमने है"
"आपकी हुस्न की जागीर हमें यहां खींच लायी हैं" १९८४मधील 'जागीर' या चित्रपटातील हा एक रोमांटिक डायलॉग आहे.
