Dharmendra Superhit Dialogues : धर्मेंद्रचे सुपरहीट डायलॉग, जे आजही करोडो चाहत्यांच्या मनावर करताय राज!

ये दुनिया बहुत बरी है शांती.. -

"ये दुनिया बहुत बुरी है शांति, जो कुछ देती है बुरा बनने के बाद देती है" – १९६६मधील चित्रपटातील 'फूल और पत्थर' मधील हा प्रसिद्ध डायलॉग आहे.