शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांचा पगार थांबणार? काय आहेत नियम?

Mansi Khambe

धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा

NEET-UG 2026 परीक्षेवरून देशभरात सुरू असलेल्या वाद आणि विद्यार्थी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.

Dharmendra Pradhan Salary

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ESakal

पगार थांबणार का?

शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांचा पगार थांबणार का, तसेच सरकारी सुविधांचा लाभ पुढेही मिळत राहणार का, अशा चर्चा होत आहेत. मंत्र्याच्या राजीनाम्यानंतर मिळणाऱ्या पगार आणि लाभांसंबंधीचे नियम जाणून घ्या.

Dharmendra Pradhan Salary

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ESakal

नियम

सरकारी नियमांनुसार, केंद्रीय मंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर, त्यांच्या राजीनाम्याच्या अधिसूचनेच्या तारखेपासून त्यांचे वेतन आणि भत्ते बंद होतात.

Dharmendra Pradhan Salary

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ESakal

वेतन आणि भत्ते

मंत्री वेतन आणि भत्ते अधिनियम, १९५२ नुसार, मंत्र्याच्या राजीनाम्याची अधिकृत अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध होताच, त्या तारखेपासून त्यांचे वेतन बंद होते. यामध्ये त्यांचे मंत्रीपदाचे वेतन, दैनिक भत्ता आणि मतदारसंघ भत्ता यांचा समावेश असतो.

Dharmendra Pradhan Salary

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ESakal

मानक भत्ते

नियमांनुसार, कोणताही राजकारणी एकाच वेळी मंत्री आणि खासदार किंवा आमदार यांचे वेतन घेऊ शकत नाही. धर्मेंद्र प्रधान यांनी विधानसभेची जागा कायम ठेवली, तर त्यांना सामान्य खासदाराप्रमाणे मानक भत्ते आणि वेतन मिळेल.

Dharmendra Pradhan Salary

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ESakal

वेतन आणि भत्ते बंद

पदाचा राजीनामा दिल्यावर, मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते बंद होतात. यामध्ये मंत्रिपदाचा पगार, दैनिक भत्ता, मतदारसंघ भत्ता आणि मंत्रिपदाशी संबंधित इतर निश्चित भत्त्यांचा समावेश आहे. राजीनाम्याच्या तारखेपासून या सर्वांचे पेमेंट थांबते.

Dharmendra Pradhan Salary

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ESakal

सरकारी निवास

नियमांनुसार, मंत्र्याने एका विशिष्ट कालावधीत सरकारी निवासस्थान रिकामे करणे आवश्यक आहे. हा कालावधी साधारणपणे एक महिन्याचा असतो.

Dharmendra Pradhan Salary

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ESakal

सरकारी विशेषाधिकार

शिवाय, राजीनामा दिल्यावर मंत्र्याला मिळणारे अनेक सरकारी विशेषाधिकार बंद होतात. यामध्ये सरकारी वाहन, विशेष भत्ता आणि मंत्रिपदासाठी नियुक्त केलेला वैयक्तिक किंवा सचिवालयातील कर्मचारी यांचा समावेश आहे.

Dharmendra Pradhan Salary

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ESakal

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