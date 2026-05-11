महाराष्ट्रातील असा एकमेव किल्ला, जो समोरून दिसतो भुईकोट पण मागे दडलीये खोल दरी

Varsha Balhe
बीड जिल्ह्यातील धारूर गड हा महाराष्ट्रातील एकमेव मिश्रदुर्ग आहे. समोरून भुईकोट आणि तीन बाजूंनी डोंगरदऱ्यांनी वेढलेला हा गड इतिहासाचा अनोखा वारसा जपतो.
राष्ट्रकुट राजा धारसिंहाने या भक्कम दुर्गाची उभारणी केली. त्याने या गडाला ‘महादुर्ग’ असे नाव दिले होते.
सातवाहन काळात धारूर हे महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र होते. सीताफळे, खवा आणि सोन्याच्या बाजारपेठेमुळे या शहराला विशेष ओळख मिळाली होती.
राष्ट्रकुट, चालुक्य, यादव, बहामनी, निजाम, आदिलशाही, मोगल आणि मराठे अशा अनेक सत्तांनी धारूरवर राज्य केले.
छत्रपती संभाजी महाराजांच्या काळात मराठ्यांनी धारूर जिंकण्यासाठी मोठा संघर्ष केला. राणोजी घोरपडे यांनीही मोगलांवर येथे धडक कारवाया केल्या.
धारूर गडात अंबरखाना, हत्तीखाना, हमामखाना, भुयारी मार्ग, पाण्याची टाकी आणि विशाल महाद्वार पाहायला मिळते.
या दुर्गावर सुमारे ३५ भक्कम बुरुज आहेत. खोल दऱ्या आणि मजबूत तटबंदीमुळे हा गड सहज जिंकणे कठीण होते.
धारूर गड बीडपासून सुमारे ७० किमी अंतरावर आहे. बीड, लातूर, परळी, अंबाजोगाई आणि बार्शी येथून बस, रेल्वे किंवा कारने सहज जाता येते.
