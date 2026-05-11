महाराष्ट्रातील असा एकमेव किल्ला, जो समोरून दिसतो भुईकोट पण मागे दडलीये खोल दरी

Varsha Balhe

महाराष्ट्रातील अनोखा दुर्ग

बीड जिल्ह्यातील धारूर गड हा महाराष्ट्रातील एकमेव मिश्रदुर्ग आहे. समोरून भुईकोट आणि तीन बाजूंनी डोंगरदऱ्यांनी वेढलेला हा गड इतिहासाचा अनोखा वारसा जपतो.

History Of Dharur Fort In Maharashtra

|

esakal

राष्ट्रकुटांचा ‘महादुर्ग’

राष्ट्रकुट राजा धारसिंहाने या भक्कम दुर्गाची उभारणी केली. त्याने या गडाला ‘महादुर्ग’ असे नाव दिले होते.

History Of Dharur Fort In Maharashtra

|

esakal

प्राचीन व्यापारी केंद्र

सातवाहन काळात धारूर हे महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र होते. सीताफळे, खवा आणि सोन्याच्या बाजारपेठेमुळे या शहराला विशेष ओळख मिळाली होती.

History Of Dharur Fort In Maharashtra

|

esakal

संघर्षमय इतिहास

राष्ट्रकुट, चालुक्य, यादव, बहामनी, निजाम, आदिलशाही, मोगल आणि मराठे अशा अनेक सत्तांनी धारूरवर राज्य केले.

History Of Dharur Fort In Maharashtra

|

esakal

मराठ्यांचा शौर्यपूर्ण लढा

छत्रपती संभाजी महाराजांच्या काळात मराठ्यांनी धारूर जिंकण्यासाठी मोठा संघर्ष केला. राणोजी घोरपडे यांनीही मोगलांवर येथे धडक कारवाया केल्या.

History Of Dharur Fort In Maharashtra

|

esakal

गडातील खास वास्तू

धारूर गडात अंबरखाना, हत्तीखाना, हमामखाना, भुयारी मार्ग, पाण्याची टाकी आणि विशाल महाद्वार पाहायला मिळते.

History Of Dharur Fort In Maharashtra

|

esakal

३५ मजबूत बुरुज

या दुर्गावर सुमारे ३५ भक्कम बुरुज आहेत. खोल दऱ्या आणि मजबूत तटबंदीमुळे हा गड सहज जिंकणे कठीण होते.

History Of Dharur Fort In Maharashtra

|

esakal

कसे पोहोचाल?

धारूर गड बीडपासून सुमारे ७० किमी अंतरावर आहे. बीड, लातूर, परळी, अंबाजोगाई आणि बार्शी येथून बस, रेल्वे किंवा कारने सहज जाता येते.

History Of Dharur Fort In Maharashtra

|

esakal

तुम्ही कधी काजव्यांच्या गावी गेलात का? महाराष्ट्राची ही ठिकाणं तुमच्या बालपणीच्या आठवणी ताज्या करतील

Bhandardara Fireflies Festival

|

esakal

येथे क्लिक करा