Konkan: पापं धुऊन काढणारा 'धूतपापेश्वर',रत्नागिरीतील एक निसर्गरम्य ठिकाण

Pranali Kodre

पुरातन आणि सुंदर शिवमंदिर

रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील धोपेश्वर या छोट्या गावात धूतपापेश्वर हे अतिशय पुरातन आणि सुंदर शिवमंदिर आहे.

Dhootpapeshwar Temple, Ratnagiri

पाप धुऊन काढणारा ईश्वर

पाप धुऊन काढणारा ईश्वर म्हणून 'धूतपापेश्वर' असं त्याला म्हटलं जातं, अशी आख्यायिका आहे. महाशिवरात्रीला येथे भाविकांची मोठी गर्दी असते.

Dhootpapeshwar Temple, Ratnagiri

धूतपापेश्वर मंदिर

प्रशस्त सभामंडप, अंतगृह, गर्भगृग अशी रचना असलेलं हे मंदिर अतिशय थंड आहे. मंदिर कलाकुसरीने सजलेलं आहे.

Dhootpapeshwar Temple, Ratnagiri

निसर्गाचं भरभरून दान

निसर्गाने भरभरून दान दिलेलं हे ठिकाण असून मंदिराच्या परिसरात गर्द झाडी आहेत. त्यामुळे वातावरण थंड असते.

Dhootpapeshwar Temple, Ratnagiri

धबधबा

धूतपापेश्वर मंदिराशेजारीच मृडा नदीचा प्रवाह प्रचंड मोठ्या कातळावरून खाली कोसळतो, त्यामुळे त्याला धबधब्याचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे.

Dhootpapeshwar Temple, Ratnagiri

पर्यटकांनी उतिउत्साह टाळा

पावसाळ्यात येथील निसर्ग पाहण्यासारखा असतो, पण धबधब्याखाली डोह असल्याने पर्यटकांनी अतिउत्साह टाळावा.

Dhootpapeshwar Temple, Ratnagiri

जवळची पर्यटनाची ठिकाणं

धूतपापेश्वर जवळच आंबोळगड किल्ला, राजापूरची गंगा, चुनाकोळवण धबधबा अशी काही पर्यटनाची ठिकाणंही आहेत.

Dhootpapeshwar Temple, Ratnagiri

भाविकांची श्रद्धा

राजापूरची गंगा ज्यावेळी प्रगट होते, त्यावेळी उन्हाळे येथे गरम पाण्याच्या प्रवाहात स्थान केल्यानंतर गंगास्नान करतात आणि मग धूतपापेश्वरच्या दर्शनाला येतात. यामुळे काशीविश्वेश्वराचे दर्शन पूर्ण होते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे.

Dhootpapeshwar Temple, Ratnagiri

कसे जाता येईल?

राजापूर येथे पर्यटकांसाठी राहण्याची व भोजनाची व्यवस्था होऊ शकते. राजापूरपासून ५ ते ७ किमी अंतरावर धूतपापेश्वर हे ठिकाण लागते. त्यासाठी राजापूरहून वाहणाची व्यवस्था होऊ शकते.

Dhootpapeshwar Temple, Ratnagiri

जवळची स्थानके

राजापूरला रेल्वेस्थानक आणि बसस्थानकही आहे. त्यामुळे रेल्वे किंवा बसने राजापूरला पोहचता येते.

Rajapur Railway Station.

