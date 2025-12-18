मुंबईजवळचा निसर्गरम्य 'मांडवा' किनारा; पर्यटकांसाठी ठरतोय आकर्षण

Pranali Kodre
मुंबईपासून पाऊणतासाच्या अंतरावर मांडवा किनारा आहे. सुट्टीच्यादिवशी हे बंदर पर्यटकांनी फुलून जाते.
मांडवा बंदराहून फेरी बोट सुरू झाल्यापासून या ठिकाणाला अधिकच महत्त्व प्राप्त झाले. नैसर्गिक सृष्टीसौंदर्याचे वरदान लाभल्यामुळे हे आगळेवेगळे पर्यटनस्थळ झाले आहे.
मांडवा समुद्रकिनारी अनेक सेलिब्रेटींचेही बंगले आहेत, यात सिने कलाकार, क्रिकेटपटू, उद्योगपती, आदींचा समावेश आहे.
येथे अनेक मोठी दुकानं आहेत. तसेच येथे फिरण्यासाठी पर्यटकांना विविध पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. लहान मुलांना खेळण्याचीही सोय आहे.
रो-रो सेवाही मांडवा येथून सुरू आहे. या बोटीतून बसेस, कार, दुचाकी वाहनांसह पर्यटकांची ने-आण केली जाते.
समुद्रकिनारी निवांतपणे बसण्याची सोय असल्याने बच्चेकंपनींसह जेष्ठ नागरिकांनाही दिलासा देणारे हे पर्यटनस्थळ आहे.
गेट वे ऑफ इंडियापासून साधारण तासाभरात मांडव्याला पोहचता येते. खासगी कंपनीच्या स्पीड बोटीने अधिक लवकर पोहचता येते.
बंदरापासून काही अंतरावर मांडवा गाव असून कुस्तीगिरांचे गाव म्हणून प्रसिद्ध आहे. उधाणाच्यावेळी मात्र बंदरावर प्रवेश बंद असतो.
