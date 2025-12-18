मुंबईजवळचा निसर्गरम्य 'मांडवा' किनारा; पर्यटकांसाठी ठरतोय आकर्षण

Pranali Kodre

मांडवा किनारा

मुंबईपासून पाऊणतासाच्या अंतरावर मांडवा किनारा आहे. सुट्टीच्यादिवशी हे बंदर पर्यटकांनी फुलून जाते.

Mandwa Beach

नैसर्गिक सृष्टीसौंदर्याचे वरदान

मांडवा बंदराहून फेरी बोट सुरू झाल्यापासून या ठिकाणाला अधिकच महत्त्व प्राप्त झाले. नैसर्गिक सृष्टीसौंदर्याचे वरदान लाभल्यामुळे हे आगळेवेगळे पर्यटनस्थळ झाले आहे.

Mandwa Beach

सेलिब्रेटींचेही बंगले

मांडवा समुद्रकिनारी अनेक सेलिब्रेटींचेही बंगले आहेत, यात सिने कलाकार, क्रिकेटपटू, उद्योगपती, आदींचा समावेश आहे.

Mandwa Beach

पर्यटकांना विविध पर्याय

येथे अनेक मोठी दुकानं आहेत. तसेच येथे फिरण्यासाठी पर्यटकांना विविध पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. लहान मुलांना खेळण्याचीही सोय आहे.

Mandwa Beach

रो-रो सेवा

रो-रो सेवाही मांडवा येथून सुरू आहे. या बोटीतून बसेस, कार, दुचाकी वाहनांसह पर्यटकांची ने-आण केली जाते.

Mandwa Beach

समुद्रकिनारी निवांतपणा

समुद्रकिनारी निवांतपणे बसण्याची सोय असल्याने बच्चेकंपनींसह जेष्ठ नागरिकांनाही दिलासा देणारे हे पर्यटनस्थळ आहे.

Mandwa Beach

मुंबईपासून जवळ

गेट वे ऑफ इंडियापासून साधारण तासाभरात मांडव्याला पोहचता येते. खासगी कंपनीच्या स्पीड बोटीने अधिक लवकर पोहचता येते.

Gateway of Way

उधाणाच्यावेळी प्रवेश बंद

बंदरापासून काही अंतरावर मांडवा गाव असून कुस्तीगिरांचे गाव म्हणून प्रसिद्ध आहे. उधाणाच्यावेळी मात्र बंदरावर प्रवेश बंद असतो.

Mandwa Beach

