धुरंधर 2 मध्ये काम करणाऱ्या कलाकारांना किती पैसे मिळाले? कुणाला लाखांचं तर कुणाला कोटींचं मानधन

Saisimran Ghashi
बॉक्स ऑफिसवर सध्या धुरंधर 2 ची जादू आहे. पण या चित्रपटाच्या कलाकारांनी किती मानधन घेतले जाणून घ्या
Dhurandhar Movie cast total fee
esakal
रणवीर सिंगला धुरंधर २ साठी सुमारे ५० कोटी रुपये फी मिळाली.
Dhurandhar Movie Ranveer Singh Fee
esakal
संजू बाबा (संजय दत्त) ला फिल्मसाठी १० कोटी रुपये मिळाले.
Dhurandhar Movie Sanjay Dutt Fee
esakal
आर. माधवनला सुमारे ९ कोटी रुपये फी देण्यात आली.
R. Madhavan Fee Dhurandhar Movie
esakal
अक्षये खन्नाला कॅमिओ भूमिकेसाठी २.५ कोटी रुपये कमावले.
Akshaye Khanna Fee Dhurandhar Movie
esakal
अर्जुन रामपालला १ कोटी रुपये फी मिळाली.
Dhurandhar Movie Arjun Rampal Fee
esakal
सारा अर्जुनला सुमारे १ कोटी रुपये फी देण्यात आली.
Dhurandhar Movie Sara Arjun Fee
esakal
राकेश बेदीला ५० लाख ते १ कोटी रुपये दरम्यान पगार मिळाला.
Rakesh Bedi Fee for Dhurandhar Movie
esakal
esakal