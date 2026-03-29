गुलाबी-मऊ ओठ हवेत? घरी 'या' सोप्या पद्धतीने बनवा नॅच्युरल लिपबाम लिपटींट

Saisimran Ghashi

ओठांची समस्या


लिपस्टिक आणि केमिकल लिप प्रॉडक्ट्सवर पैसा खर्च करण्यापेक्षा नैसर्गिक पर्याय शोधा.

१५ मिनिटात लिपबाम

घरच्या घरी १५ मिनिटमध्ये लिपबाम बनवण्याची अगदी सोपी पद्धत आहे

हायड्रेशनची गरज


बीट आणि नारळ तेल यांचा वापर ओठांना खोलवर मॉइश्चरायझेशन देतो आणि फाटणे थांबवते.

बीटाचे फायदे


बीटमध्ये असलेले नैसर्गिक रंगद्रव्य (बेटालिन्स) ओठांना मऊ आणि गुलाबी रंग देतात.

मुख्य साहित्य


बीटाचा रस, खोबरेल तेल, चमचाभर तूप आणि व्हिटॅमिन ई कॅप्सूल हे मुख्य घटक आहेत.

सोपी तयारी


बीट किसून रस काढा, त्यात तेल आणि तूप मिसळून वितळवा मग एका डब्बीत भरा. डब्बी फ्रीजमध्ये ठेऊन थंड होऊ द्या.

वापराची पद्धत


दररोज ओठांना हा लिपबाम लावा; तो नैसर्गिक टिंट देतो आणि ओठ मऊ ठेवतो

फायदे आणि सुरक्षितता


केमिकल-फ्री, स्वस्त आणि घरगुती असल्याने त्वचेला हानी न पोहोचवता दीर्घकाळ फायदा होतो

