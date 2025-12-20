बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ, पण...‘धुरंधर’वर या 6 देशांत बंदी

Aarti Badade

यशाच्या शिखरावर 'धुरंधर'!

रणवीर सिंह आणि तगडी स्टारकास्ट असलेला 'धुरंधर' चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर नवनवे विक्रम प्रस्थापित करत आहे.

तगडी स्टारकास्ट आणि क्रेझ

प्रमुख कलाकार : रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल.

अवघ्या ६ दिवसांत रेकॉर्डतोड कमाई

५ डिसेंबरला प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने अवघ्या ६ दिवसांत जगभरात २७४.२५ कोटी रुपयांची ग्रॉस कमाई केली आहे.

भारतात 'धुरंधर'ची हवा

एकट्या भारतातून या चित्रपटाने 300 कोटी रुपयांचे नेट कलेक्शन करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

चाहत्यांसाठी एक वाईट बातमी

चित्रपट तुफान चाललेला असतानाच, तब्बल ६ देशांमध्ये या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात आली आहे.

'या' देशांमध्ये लागला बॅन

बंदी घातलेले देश : बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE).

बंदीचे नेमके कारण काय?

हा चित्रपट भारत-पाकिस्तान आणि हेरगिरीच्या संवेदनशील विषयावर आधारित असल्याने या आखाती देशांमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे.

बंदीनंतरही बॉक्स ऑफिसवर पकड

परदेशातील बंदीचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता असली, तरी भारतात हा चित्रपट अजूनही गर्दी खेचत आहे.

