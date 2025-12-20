बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ, पण...‘धुरंधर’वर या 6 देशांत बंदी

Aarti Badade
रणवीर सिंह आणि तगडी स्टारकास्ट असलेला 'धुरंधर' चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर नवनवे विक्रम प्रस्थापित करत आहे.
प्रमुख कलाकार : रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल.
५ डिसेंबरला प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने अवघ्या ६ दिवसांत जगभरात २७४.२५ कोटी रुपयांची ग्रॉस कमाई केली आहे.
एकट्या भारतातून या चित्रपटाने 300 कोटी रुपयांचे नेट कलेक्शन करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
चित्रपट तुफान चाललेला असतानाच, तब्बल ६ देशांमध्ये या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात आली आहे.
बंदी घातलेले देश : बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE).
हा चित्रपट भारत-पाकिस्तान आणि हेरगिरीच्या संवेदनशील विषयावर आधारित असल्याने या आखाती देशांमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे.
परदेशातील बंदीचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता असली, तरी भारतात हा चित्रपट अजूनही गर्दी खेचत आहे.
