बॉलीवूड, टॉलीवूड, हॉलीवूड! प्रत्येक नावाच्या शेवटी 'वुड' का असते? जाणून घ्या इतिहास

चित्रपटसृष्टीचे नाव घेताच बॉलीवूड किंवा हॉलीवूड हे शब्द डोळ्यासमोर येतात. पण या नावांच्या शेवटी 'वुड' (Wood) हा शब्द येतो कुठून?
या सगळयाची सुरुवात अमेरिकेतील हॉलीवूड या ठिकाणापासून झाली. लॉस एंजेलिसमधील हे ठिकाण जागतिक चित्रपट निर्मितीचे मुख्य केंद्र बनले.
'हॉलीवूड'च्या धर्तीवर सर्वात आधी १९३२ मध्ये 'टॉलीवूड' हा शब्द तयार झाला. कोलकाता येथील टॉलीगंज या चित्रपट केंद्रावरून हे नाव पडले.
भारतातील हिंदी चित्रपट सृष्टीसाठी बॉलीवूड हा शब्द जगप्रसिद्ध आहे. हे नाव बॉम्बे (मुंबई) आणि हॉलीवूड या शब्दांच्या संगमातून तयार झाले.
तमिळ चित्रपट सृष्टीला कोलीवूड म्हटले जाते. चेन्नईतील कोडंबक्कम या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर चित्रपट निर्मिती होत असल्याने हे नाव मिळाले.
याच धर्तीवर इतर भाषांच्या सिनेसृष्टीलाही नावे मिळाली. मोलीवूड: मल्याळम (केरळ),ओलीवूड: ओडिया (ओडिशा),सँडलवूड: कन्नड (कर्नाटक)
थोडक्यात सांगायचे तर, 'वुड' हा शब्द आता जागतिक स्तरावर चित्रपट उद्योगाचे एक प्रतीक बनला आहे, ज्याची मुळे अमेरिकन हॉलीवूडमध्ये आहेत.
