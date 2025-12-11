Dhurandhar movie : रणवीर सिंहच्या 'धुरंधर'ला मोठा झटका; 'या' देशांनी रिलीजला नाही दिली परवानगी!

Mayur Ratnaparkhe
रणवीर सिंहच्या ‘धुरंधर’ला गल्फमध्ये मोठा धक्का!, सहा देशांनी रिलीजला नाकारली परवानगी
बहरीन सरकारने ‘धुरंधर’ चित्रपटाला प्रदर्शित होण्यास परवानगी दिली नाही.
स्थानीय सेन्सॉर बोर्डाकडून मंजुरी न मिळाल्याने रिलीज रद्द.
कुवैतनेही ‘धुरंधर’चा रिलीज थांबवला. सामाजिक मूल्यांशी विसंगत असल्याचे कारण देत चित्रपटाला परवानगी नाही.
ओमानमधील सेन्सॉर विभागानेही चित्रपटाला हिरवा कंदिल दिला नाही.
कंटेंटबाबत आक्षेप असल्याचे समोर आले.
कतारमध्ये ‘धुरंधर’ रिलीजवर बंदी. फिल्मच्या काही दृश्यांवर आक्षेप नोंदवल्याचे सूत्रांचे म्हणणे.
सऊदी अरेबियाने चित्रपटाच्या थिएटर रिलीजला परवानगी नाकारली.
कठोर सेन्सॉर नियमांमुळे मंजुरी न मिळाल्याची माहिती.
यूएईमध्येही ‘धुरंधर’ अडचणीत. फिल्मने आवश्यक सेन्सॉर क्लिअरन्स पूर्ण न केल्याचे कारण सांगत रिलीज रोखला.
