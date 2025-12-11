Dhurandhar movie : रणवीर सिंहच्या 'धुरंधर'ला मोठा झटका; 'या' देशांनी रिलीजला नाही दिली परवानगी!

'गल्फ'मध्ये नाकारली परवानगी -

रणवीर सिंहच्या ‘धुरंधर’ला गल्फमध्ये मोठा धक्का!, सहा देशांनी रिलीजला नाकारली परवानगी

बहरीन -

बहरीन सरकारने ‘धुरंधर’ चित्रपटाला प्रदर्शित होण्यास परवानगी दिली नाही.
स्थानीय सेन्सॉर बोर्डाकडून मंजुरी न मिळाल्याने रिलीज रद्द.

कुवैत -

कुवैतनेही ‘धुरंधर’चा रिलीज थांबवला. सामाजिक मूल्यांशी विसंगत असल्याचे कारण देत चित्रपटाला परवानगी नाही.

कतार

ओमान -

ओमानमधील सेन्सॉर विभागानेही चित्रपटाला हिरवा कंदिल दिला नाही.
कंटेंटबाबत आक्षेप असल्याचे समोर आले.

कुवैत

कतार -

कतारमध्ये ‘धुरंधर’ रिलीजवर बंदी. फिल्मच्या काही दृश्यांवर आक्षेप नोंदवल्याचे सूत्रांचे म्हणणे.

ओमान

सऊदी अरब -

सऊदी अरेबियाने चित्रपटाच्या थिएटर रिलीजला परवानगी नाकारली.
कठोर सेन्सॉर नियमांमुळे मंजुरी न मिळाल्याची माहिती.

सऊदी अरब

संयुक्त अरब अमीरात -

यूएईमध्येही ‘धुरंधर’ अडचणीत. फिल्मने आवश्यक सेन्सॉर क्लिअरन्स पूर्ण न केल्याचे कारण सांगत रिलीज रोखला.

UAE

