Caroline Levitt : ट्रम्प यांनी ज्यांच्या सुंदर चेहऱ्याचे अन् ओठांचे जाहीर कौतुक केले, त्या कॅरोलिन लेविट आहेत तर कोण?

Mayur Ratnaparkhe

सहाय्यक प्रेस सेक्रेटरी -

कॅरोलिन लेविटने २०१९ ते २०२१ या काळात ट्रम्पच्या पहिल्या कार्यकाळात सहाय्यक प्रेस सेक्रेटरी म्हणून काम केले.

न्यू हॅम्पशायरच्या रहिवासी -

न्यू हॅम्पशायरच्या रहिवासी असलेल्या लेविटचे लग्न रिअल इस्टेट डेव्हलपर निकोलस रिकिओशी झाले आहे

एका मुलाची आई -

कॅरोलिन लेविट आणि निकोलस रिकिओ यांना निको नावाचा मुलगा आहे.

सर्वात तरूण सेक्रेटरी -

सर्वात तरुण व्हाईट हाऊस प्रेस सेक्रेटरी म्हणून त्यांना ओळखलं जातं.

पाचव्या सेक्रेटरी -

ट्रम्पच्या प्रेस सेक्रेटरी म्हणून काम करणाऱ्या त्या पाचव्या व्यक्ती आहेत

कट्टर समर्थक -

कॅरोलिन लेविट यांना ट्रम्पच्या कट्टर समर्थक मानलं जातं.

निवडणूक लढवली -

२०२२ मध्ये, त्यांनी न्यू हॅम्पशायरमध्ये निवडणूक लढवली,  परंतु डेमोक्रॅटिक उमेदवाराकडून त्यांचा पराभव झाला.

व्हाईट हाउस सेक्रेटरी नियुक्ती -

२०२४ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या विजयानंतर, त्यांना व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी म्हणून नियुक्त करण्यात आले.

प्रेस सेक्रेटरी -

यापूर्वी, त्यांनी ट्रम्प यांच्या २०२४ च्या अध्यक्षीय मोहिमेसाठी राष्ट्रीय प्रेस सेक्रेटरी म्हणून काम केले.

