अक्षय खन्नाच्या पुन्हा प्रेमात पडतेय एक्स गर्लफ्रेंड, धुरंधर एन्ट्रीच्या सीनवर प्रतिक्रिया देत म्हणाली...

Aarti Badade
अभिनेता अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) सध्या त्याच्या 'धुरंधर' (Dhurandhar) चित्रपटामुळे थिएटर आणि सोशल मीडियावर जोरदार चर्चेत आहे.
Akshaye Khanna Tara Sharma Post
Sakal
या चित्रपटात अक्षयने रेहमान डकैत (Rehman Dakait) या खलनायकी (Villain) भूमिकेतून प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत.
Akshaye Khanna Tara Sharma Post
Sakal
चित्रपटाच्या यशानंतर अक्षयची जुनी मैत्रीण आणि एक्स गर्लफ्रेंड तारा शर्मा (Tara Sharma) हिने खास पोस्ट (Post) शेअर केली आहे.
Akshaye Khanna Tara Sharma Post
Sakal
ताराने जुना फोटो शेअर करत लिहिले की, शाळेतील नाटकात (School Play) काम करतानाच तिला कळून चुकलं होतं की अक्षय अभिनयक्षेत्रातच (Acting Career) पुढे जाईल.
Akshaye Khanna Tara Sharma Post
Sakal
तिने अक्षयच्या 'धुरंधर'मधील गाण्याची एण्ट्री, स्वॅग आणि ऊर्जेचे (Energy) विशेष कौतुक केले आहे.
Akshaye Khanna Tara Sharma Post
Sakal
ताराने अक्षयला सर्वांत खासगीपण (Privacy) जपणारा माणूस म्हटले आहे आणि कठोर मेहनतीचे (Hard Work) फळ मिळाल्याचा आनंद व्यक्त केला.
Akshaye Khanna Tara Sharma Post
Sakal
अक्षय आणि ताराने २००७ मध्ये ब्रेकअप (Breakup) केल्यानंतरही त्यांची मैत्री (Friendship) कायम ठेवली, जो त्यांच्या नात्यातील समजूतदारपणा दाखवतो.
Akshaye Khanna Tara Sharma Post
Sakal