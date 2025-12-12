अक्षय खन्नाच्या पुन्हा प्रेमात पडतेय एक्स गर्लफ्रेंड, धुरंधर एन्ट्रीच्या सीनवर प्रतिक्रिया देत म्हणाली...

Aarti Badade

अक्षयची जोरदार चर्चा

अभिनेता अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) सध्या त्याच्या 'धुरंधर' (Dhurandhar) चित्रपटामुळे थिएटर आणि सोशल मीडियावर जोरदार चर्चेत आहे.

'रेहमान डकैत'ची भूमिका

या चित्रपटात अक्षयने रेहमान डकैत (Rehman Dakait) या खलनायकी (Villain) भूमिकेतून प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत.

एक्स गर्लफ्रेंडची पोस्ट

चित्रपटाच्या यशानंतर अक्षयची जुनी मैत्रीण आणि एक्स गर्लफ्रेंड तारा शर्मा (Tara Sharma) हिने खास पोस्ट (Post) शेअर केली आहे.

शाळेतील आठवण

ताराने जुना फोटो शेअर करत लिहिले की, शाळेतील नाटकात (School Play) काम करतानाच तिला कळून चुकलं होतं की अक्षय अभिनयक्षेत्रातच (Acting Career) पुढे जाईल.

स्वॅग आणि ऊर्जा

तिने अक्षयच्या 'धुरंधर'मधील गाण्याची एण्ट्री, स्वॅग आणि ऊर्जेचे (Energy) विशेष कौतुक केले आहे.

कठीण मेहनतीचे फळ

ताराने अक्षयला सर्वांत खासगीपण (Privacy) जपणारा माणूस म्हटले आहे आणि कठोर मेहनतीचे (Hard Work) फळ मिळाल्याचा आनंद व्यक्त केला.

तुटलं तरी मैत्री कायम

अक्षय आणि ताराने २००७ मध्ये ब्रेकअप (Breakup) केल्यानंतरही त्यांची मैत्री (Friendship) कायम ठेवली, जो त्यांच्या नात्यातील समजूतदारपणा दाखवतो.

