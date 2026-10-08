डायबिटीज कंट्रोलसाठी बदला रात्रीचं रुटीन ! आहारापासून झोपेपर्यंत पाळा ‘हे’ 7 नियम

Early dinner
रात्री उशिरा किंवा खूप जड जेवण करणे टाळा. डाळी, भाज्या आणि पौष्टिक पदार्थांचा समतोल आहार घ्या. रोटी किंवा भाताचे प्रमाण गरजेनुसार ठेवा.
Include Isabgol
इसबगोलमध्ये भरपूर फायबर असते. फायबरयुक्त आहारामुळे जेवणानंतर रक्तातील साखरेची वाढ नियंत्रित ठेवण्यास मदत होऊ शकते. इसबगोल घेताना पुरेसे पाणी प्या आणि औषधे घेत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Post Dinner Walk
रात्रीचे जेवण झाल्यानंतर हलके चालणे ही चांगली सवय ठरू शकते. जेवणानंतरची शारीरिक हालचाल रक्तातील ग्लुकोज नियंत्रणास मदत करू शकते.
Cinnamon Water
दालचिनीचे पाणी प्यायल्याने डायबिटीज बरा होतो किंवा ब्लड शुगर निश्चितपणे नियंत्रणात राहते, असे मानू नका. घरगुती उपायांना डॉक्टरांनी दिलेल्या उपचारांचा पर्याय समजू नका.
Sleep
दररोज ठरावीक वेळी झोपण्याची सवय लावा. साधारण ७ ते ८ तासांची पुरेशी झोप घेण्याचा प्रयत्न करा. अपुरी किंवा अनियमित झोप शरीरातील हार्मोन्स आणि चयापचयावर परिणाम करू शकते.
Sweat and Oily Dinner
रात्री वारंवार मिठाई, साखरयुक्त पदार्थ, तळलेले किंवा अतिशय तेलकट पदार्थ खाणे टाळा. संतुलित आणि पौष्टिक आहाराला प्राधान्य द्या.
Don't Stop Medicine Treatment
ब्लड शुगर नियंत्रणासाठी केवळ घरगुती उपायांवर अवलंबून राहू नका. डॉक्टरांनी दिलेली औषधे स्वतःहून बंद किंवा कमी करू नका. शुगर वारंवार कमी-जास्त होत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Iron Deficiency