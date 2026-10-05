आयर्न डेफिशियन्सी आहे? मग आहारात 'हे' पदार्थ हवेच!

Anushka Tapshalkar
रक्ताची कमतरता म्हणजेच अॅनिमियाची शक्यता असू शकते. आहारात ‘हे’ 8 पदार्थ नक्की समाविष्ट करा!
Fatigue
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पालक, मेथी, शेपू, चाकवत, राजगिरा यामध्ये लोह आणि फोलेट मिळते. पालेभाज्यांसोबत लिंबू घेतल्यास वनस्पतीजन्य लोहाचे शोषण वाढण्यास मदत होते.
मसूर, मूग, चणा, हरभरा, राजमा आणि वाटाणा यामध्ये लोह, फोलेट आणि प्रथिने असतात. रोजच्या जेवणात यांचा समावेश करा.
Cereals and Pulses
या पदार्थांमधून लोह, प्रथिने, मॅग्नेशियम आणि झिंक मिळते. मात्र कॅलरीज जास्त असल्याने प्रमाणात सेवन करा.
Seeds
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या सुकामेव्यात काही प्रमाणात लोह मिळते. मात्र नैसर्गिक साखर आणि कॅलरीजही जास्त असल्याने मोजून खाणे योग्य.
Dry Fruits
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आवळा, पेरू, संत्री आणि मोसंबी यामध्ये व्हिटॅमिन C असते. हे वनस्पतीजन्य लोहाचे शरीरातील शोषण वाढवण्यास मदत करते.
Vitamin C
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अंडी, चिकन, मासे आणि मांसातून लोह, व्हिटॅमिन B12 आणि प्रथिने मिळतात. प्राणिजन्य लोह शरीराला तुलनेने सहज उपलब्ध होते.
Meat
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या धान्यांमधून लोह आणि इतर पोषक तत्त्वे मिळू शकतात. विविध धान्यांचा आहारात समावेश करा
Ragi
सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
Raw VS Boiled Carrot Benefits
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