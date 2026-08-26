कुत्रा तुमच्याकडे एकटक का पाहतो? संशोधनातून काय आलं समोर?

Aarti Badade
कुत्रे मानवी चेहऱ्यावरील भाव ओळखू शकतात का, याचा शोध घेण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी कुत्र्यांच्या मेंदूचा अभ्यास केला.
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Sakal
संशोधनात कुत्र्यांना आनंदी, दुःखी, घाबरलेले आणि रागावलेले मानवी चेहरे दाखवण्यात आले.
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वेगवेगळ्या भावांकडे पाहताना कुत्र्यांच्या मेंदूमध्ये वेगवेगळी सक्रियता दिसून आली.
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Sakal
यावरून कुत्रे फक्त आनंदी किंवा दुःखी चेहरा ओळखत नाहीत, तर विविध मानवी भावनांमध्ये फरक करू शकतात असे दिसून आले.
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Sakal
चेहऱ्यावरील अगदी सूक्ष्म बदलही कुत्र्यांच्या लक्षात येत असल्याचे संशोधनातून समोर आले.
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Sakal
त्यामुळे मालक चिंतेत, घाबरलेला किंवा दुःखी असताना त्याच्या चेहऱ्यावरून कुत्र्याला त्याची मनःस्थिती जाणवू शकते.
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Sakal
माणूस आणि कुत्रा यांच्यातील हजारो वर्षांच्या सहजीवनामुळे त्यांची सामाजिक आणि भावनिक समज अधिक विकसित झाली असावी, असे संशोधन सूचित करते.
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Hernia Symptoms
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