कुत्रा तुमच्याकडे एकटक का पाहतो? संशोधनातून काय आलं समोर?

Aarti Badade

मानवी चेहऱ्यावरील भाव

कुत्रे मानवी चेहऱ्यावरील भाव ओळखू शकतात का, याचा शोध घेण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी कुत्र्यांच्या मेंदूचा अभ्यास केला.

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चेहरे

संशोधनात कुत्र्यांना आनंदी, दुःखी, घाबरलेले आणि रागावलेले मानवी चेहरे दाखवण्यात आले.

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मेंदूमध्ये

वेगवेगळ्या भावांकडे पाहताना कुत्र्यांच्या मेंदूमध्ये वेगवेगळी सक्रियता दिसून आली.

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मानवी भावना

यावरून कुत्रे फक्त आनंदी किंवा दुःखी चेहरा ओळखत नाहीत, तर विविध मानवी भावनांमध्ये फरक करू शकतात असे दिसून आले.

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सूक्ष्म बदलही

चेहऱ्यावरील अगदी सूक्ष्म बदलही कुत्र्यांच्या लक्षात येत असल्याचे संशोधनातून समोर आले.

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मनःस्थिती

त्यामुळे मालक चिंतेत, घाबरलेला किंवा दुःखी असताना त्याच्या चेहऱ्यावरून कुत्र्याला त्याची मनःस्थिती जाणवू शकते.

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संशोधन

माणूस आणि कुत्रा यांच्यातील हजारो वर्षांच्या सहजीवनामुळे त्यांची सामाजिक आणि भावनिक समज अधिक विकसित झाली असावी, असे संशोधन सूचित करते.

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Hernia Symptoms

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