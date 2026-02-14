डायबिटीज असणाऱ्यांनी दिवसातून किती वेळा अन् काय जेवावे?

Aarti Badade
मधुमेहाच्या रुग्णांनी एकाच वेळी पोटभर जेवण्याऐवजी दिवसातून ५ ते ६ वेळा थोडे-थोडे अन्न खावे.
नियमित अंतराने लहान जेवण घेतल्यामुळे रक्तातील साखरेचे अचानक होणारे चढ-उतार रोखता येतात.
सकाळी पौष्टिक नाश्ता केल्याने दिवसभर शरीरातील ऊर्जेची पातळी आणि साखर दोन्ही संतुलित राहतात.
जेवणात ज्वारी, बाजरी आणि पालेभाज्यांसारख्या फायबरयुक्त पदार्थांचा वापर केल्यास साखर वेगाने वाढत नाही.
भूक लागल्यास तळलेल्या पदार्थांऐवजी ताक, भाजलेले चणे किंवा मूठभर शेंगदाणे खाणे अधिक सुरक्षित ठरते.
झोपण्यापूर्वी किमान ३ तास आधी हलके जेवण घेतल्यास सकाळी उपाशी पोटी असणारी साखर (Fasting Sugar) नियंत्रणात राहते.
रक्तातील साखर स्थिर ठेवण्यासाठी साखर, गूळ, मैदा आणि गोड पेयांचे सेवन पूर्णपणे बंद करावे.
