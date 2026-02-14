डायबिटीज असणाऱ्यांनी दिवसातून किती वेळा अन् काय जेवावे?

Aarti Badade

जेवणाची विभागणी करा

मधुमेहाच्या रुग्णांनी एकाच वेळी पोटभर जेवण्याऐवजी दिवसातून ५ ते ६ वेळा थोडे-थोडे अन्न खावे.

साखरेची पातळी स्थिर राहते

नियमित अंतराने लहान जेवण घेतल्यामुळे रक्तातील साखरेचे अचानक होणारे चढ-उतार रोखता येतात.

नाश्ता कधीच टाळू नका

सकाळी पौष्टिक नाश्ता केल्याने दिवसभर शरीरातील ऊर्जेची पातळी आणि साखर दोन्ही संतुलित राहतात.

फायबरयुक्त पदार्थांचा समावेश

जेवणात ज्वारी, बाजरी आणि पालेभाज्यांसारख्या फायबरयुक्त पदार्थांचा वापर केल्यास साखर वेगाने वाढत नाही.

मधल्या वेळेत हेल्दी स्नॅक्स

भूक लागल्यास तळलेल्या पदार्थांऐवजी ताक, भाजलेले चणे किंवा मूठभर शेंगदाणे खाणे अधिक सुरक्षित ठरते.

रात्रीचे जेवण हलके ठेवा

झोपण्यापूर्वी किमान ३ तास आधी हलके जेवण घेतल्यास सकाळी उपाशी पोटी असणारी साखर (Fasting Sugar) नियंत्रणात राहते.

साखर आणि मैद्यापासून दूर राहा

रक्तातील साखर स्थिर ठेवण्यासाठी साखर, गूळ, मैदा आणि गोड पेयांचे सेवन पूर्णपणे बंद करावे.

