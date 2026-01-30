डायबीटिज रुग्णांमध्ये दिसतात 'ही' 4 किडनी फेल होण्याची लक्षणे

Anushka Tapshalkar
डायबीटिजमुळे किडनीवर होणारा परिणाम सुरुवातीला फारसा जाणवत नाही. हलका थकवा, सौम्य सूज किंवा लघवीत फेस दिसणं ही सुरुवातीची संकेतं असू शकतात.
Sakal
किडनी अतिरिक्त पाणी बाहेर टाकू शकत नसेल, तर शरीरात द्रव साचतो. पायांवर किंवा डोळ्यांभोवती सूज येणं हा पहिला इशारा ठरू शकतो.
लघवीत फेस येणं म्हणजे प्रोटीन लीक होणं. रात्री वारंवार लघवी लागणं, लघवी गडद चहासारखी दिसणं किंवा लघवीचं प्रमाण कमी होणं धोक्याचं लक्षण आहे.
कारण नसताना थकवा, कमजोरी किंवा कंबरखालच्या भागात जडपणा जाणवणं म्हणजे किडनीवर ताण वाढत असल्याचं संकेत असू शकतात.
sakal
किडनी रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. थोडासाही वाढलेला BP किडनीच्या आजाराकडे इशारा देतो.
UACR (Urine Albumin–Creatinine Ratio) आणि eGFR रक्ततपासणी किडनी डॅमेज लवकर ओळखतात. प्रत्येक डायबेटिक रुग्णाने वर्षातून किमान एकदा या तपासण्या कराव्यात.
तीव्र सूज, मळमळ, उलट्या, दम लागणं, सतत खाज, स्नायूंना गोळे येणं, भूक न लागणं आणि गोंधळलेपणा ही प्रगत किडनी फेल्युअरची लक्षणं आहेत. लवकर निदान झाल्यास आजाराचा वेग थांबवता येऊ शकतो.
sakal
Why Eating Salad is Important
sakal