डायबीटिज रुग्णांमध्ये दिसतात 'ही' 4 किडनी फेल होण्याची लक्षणे

Anushka Tapshalkar

सुरुवातीची लक्षणे ओळखणं कठीण

डायबीटिजमुळे किडनीवर होणारा परिणाम सुरुवातीला फारसा जाणवत नाही. हलका थकवा, सौम्य सूज किंवा लघवीत फेस दिसणं ही सुरुवातीची संकेतं असू शकतात.

पाय, घोटे किंवा डोळ्यांभोवती सूज

किडनी अतिरिक्त पाणी बाहेर टाकू शकत नसेल, तर शरीरात द्रव साचतो. पायांवर किंवा डोळ्यांभोवती सूज येणं हा पहिला इशारा ठरू शकतो.

लघवीत बदल दिसतायत का?

लघवीत फेस येणं म्हणजे प्रोटीन लीक होणं. रात्री वारंवार लघवी लागणं, लघवी गडद चहासारखी दिसणं किंवा लघवीचं प्रमाण कमी होणं धोक्याचं लक्षण आहे.

थकवा आणि कमजोरी

कारण नसताना थकवा, कमजोरी किंवा कंबरखालच्या भागात जडपणा जाणवणं म्हणजे किडनीवर ताण वाढत असल्याचं संकेत असू शकतात.

रक्तदाब वाढणं दुर्लक्षित करू नका

किडनी रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. थोडासाही वाढलेला BP किडनीच्या आजाराकडे इशारा देतो.

तपासण्या का महत्त्वाच्या आहेत?

UACR (Urine Albumin–Creatinine Ratio) आणि eGFR रक्ततपासणी किडनी डॅमेज लवकर ओळखतात. प्रत्येक डायबेटिक रुग्णाने वर्षातून किमान एकदा या तपासण्या कराव्यात.

गंभीर लक्षणे

तीव्र सूज, मळमळ, उलट्या, दम लागणं, सतत खाज, स्नायूंना गोळे येणं, भूक न लागणं आणि गोंधळलेपणा ही प्रगत किडनी फेल्युअरची लक्षणं आहेत. लवकर निदान झाल्यास आजाराचा वेग थांबवता येऊ शकतो.

