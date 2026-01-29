रोज सलाड खाणं का महत्त्वाचं आहे?

Anushka Tapshalkar

सलाड का महत्त्वाचं?

कमी कॅलरी + जास्त फायबर = आरोग्यदायी आहाराची सुरुवात

वजन कमी करण्यास मदत

सलाडमुळे पोट लवकर भरतं आणि ओव्हरइटिंग टळतं

पचनशक्ती सुधारते

काकडी, गाजर, बीट, टोमॅटोमुळे पोट साफ राहतं

व्हिटॅमिन्स & मिनरल्सचा खजिना

Vitamin A, C, K, Iron, Potassium नैसर्गिकरित्या मिळतात

त्वचा आणि केसांसाठी फायदेशीर

अँटीऑक्सिडंट्समुळे त्वचा चमकदार राहते

शुगर व कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात

फायबरमुळे ब्लड शुगर हळूहळू वाढते

इम्युनिटी मजबूत होते

कच्च्या भाज्यांमधील पोषक घटक शरीर बळकट करतात

सलाड खाताना लक्षात ठेवा

जास्त मीठ, मेयोनेज, रेडीमेड ड्रेसिंग टाळा

