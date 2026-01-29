रोज सलाड खाणं का महत्त्वाचं आहे?

Anushka Tapshalkar
कमी कॅलरी + जास्त फायबर = आरोग्यदायी आहाराची सुरुवात
सलाडमुळे पोट लवकर भरतं आणि ओव्हरइटिंग टळतं
काकडी, गाजर, बीट, टोमॅटोमुळे पोट साफ राहतं
Vitamin A, C, K, Iron, Potassium नैसर्गिकरित्या मिळतात
अँटीऑक्सिडंट्समुळे त्वचा चमकदार राहते
फायबरमुळे ब्लड शुगर हळूहळू वाढते
कच्च्या भाज्यांमधील पोषक घटक शरीर बळकट करतात
जास्त मीठ, मेयोनेज, रेडीमेड ड्रेसिंग टाळा
