डायबिटीजमध्ये भात की ज्वारीची भाकरी? तज्ज्ञांनी सांगितला योग्य पर्याय

Varsha Balhe
रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कोणता पर्याय अधिक चांगला?
Jowar Bhakri Vs Rice For Diabetes
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ज्वारीचा ग्लायसेमिक इंडेक्स (GI) कमी असल्याने रक्तातील साखर झपाट्याने वाढत नाही.
Jowar Bhakri Vs Rice For Diabetes
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ज्वारीमध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे पचन सुधारते आणि साखर नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.
Jowar Bhakri Vs Rice For Diabetes
esakal
ज्वारीचे नियमित सेवन शरीरातील इन्सुलिनची कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत करू शकते.
Jowar Bhakri Vs Rice For Diabetes
esakal
ज्वारी ग्लूटेनमुक्त असल्यामुळे पचनसंस्थेवर अतिरिक्त ताण येत नाही.
Jowar Bhakri Vs Rice For Diabetes
esakal
पॉलिश केलेल्या पांढऱ्या तांदळाचा GI जास्त असतो, त्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वेगाने वाढू शकते.
Jowar Bhakri Vs Rice For Diabetes
esakal
पांढऱ्या भाताऐवजी ब्राऊन राईस किंवा लाल तांदूळ मर्यादित प्रमाणात खाण्याचा सल्ला दिला जातो.
Jowar Bhakri Vs Rice For Diabetes
esakal
प्रमाण
ज्वारीची भाकरी असो किंवा भात, अति सेवन टाळणे आणि संतुलित आहार घेणे गरजेचे आहे.
Jowar Bhakri Vs Rice For Diabetes
esakal
डायबिटीज रुग्णांसाठी ज्वारीची भाकरी हा अधिक सुरक्षित आणि फायदेशीर पर्याय मानला जातो. तथापि, आहारात बदल करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Jowar Bhakri Vs Rice For Diabetes
esakal
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