किडनी स्टोन टाळायचा आहे? मग आजच बंद करा 'या' पदार्थांचे सेवन

Varsha Balhe
दैनंदिन आहारातील काही सवयी किडनी स्टोनचा धोका वाढवू शकतात.
What Causes Kidney Stones?
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पालक, बीट, नट्स, चॉकलेट आणि चहा यामध्ये ऑक्सलेटचे प्रमाण जास्त असते. यांचे जास्त सेवन केल्यास कॅल्शियम ऑक्सलेट स्टोन तयार होण्याचा धोका वाढतो.
What Causes Kidney Stones?
esakal
चिप्स, फास्ट फूड, इन्स्टंट नूडल्स आणि पॅकेज्ड स्नॅक्समध्ये सोडियम जास्त असते. यामुळे किडनी स्टोन होण्याची शक्यता वाढू शकते.
What Causes Kidney Stones?
esakal
रेड मीट आणि इतर प्राणिजन्य प्रोटीनचे जास्त सेवन केल्यास युरिक अॅसिडचे प्रमाण वाढू शकते. यामुळे युरिक अॅसिड स्टोन तयार होण्याचा धोका वाढतो.
What Causes Kidney Stones?
esakal
कोल्ड्रिंक्स आणि इतर साखरयुक्त पेये शरीरात डिहायड्रेशन वाढवू शकतात. तसेच लघवीतील कॅल्शियम आणि ऑक्सलेटचे प्रमाण वाढवून स्टोन तयार होण्यास मदत करतात.
What Causes Kidney Stones?
esakal
जास्त चहा, कॉफी किंवा मद्यपानामुळे शरीरात पाण्याची कमतरता निर्माण होऊ शकते. डिहायड्रेशन हे किडनी स्टोनचे एक प्रमुख कारण मानले जाते.
What Causes Kidney Stones?
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कमी पाणी प्यायल्याने लघवी अधिक दाट होते. यामुळे खनिजांचे क्रिस्टल तयार होऊन ते पुढे स्टोनमध्ये रूपांतरित होऊ शकतात.
What Causes Kidney Stones?
esakal
दररोज पुरेसे पाणी प्या, मीठ आणि प्रोसेस्ड फूड कमी करा. आहार संतुलित ठेवा आणि त्रास जाणवल्यास तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
What Causes Kidney Stones?
esakal
How Diet Affects Brain Function
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