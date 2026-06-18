किडनी स्टोन टाळायचा आहे? मग आजच बंद करा 'या' पदार्थांचे सेवन

Varsha Balhe

किडनी स्टोन टाळायचा असेल तर या चुका टाळा!

दैनंदिन आहारातील काही सवयी किडनी स्टोनचा धोका वाढवू शकतात.

What Causes Kidney Stones?

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ऑक्सलेटयुक्त पदार्थांचे अतिसेवन

पालक, बीट, नट्स, चॉकलेट आणि चहा यामध्ये ऑक्सलेटचे प्रमाण जास्त असते. यांचे जास्त सेवन केल्यास कॅल्शियम ऑक्सलेट स्टोन तयार होण्याचा धोका वाढतो.

What Causes Kidney Stones?

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esakal

जास्त मीठ आणि प्रोसेस्ड फूड

चिप्स, फास्ट फूड, इन्स्टंट नूडल्स आणि पॅकेज्ड स्नॅक्समध्ये सोडियम जास्त असते. यामुळे किडनी स्टोन होण्याची शक्यता वाढू शकते.

What Causes Kidney Stones?

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esakal

रेड मीट आणि अ‍ॅनिमल प्रोटीन

रेड मीट आणि इतर प्राणिजन्य प्रोटीनचे जास्त सेवन केल्यास युरिक अ‍ॅसिडचे प्रमाण वाढू शकते. यामुळे युरिक अ‍ॅसिड स्टोन तयार होण्याचा धोका वाढतो.

What Causes Kidney Stones?

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esakal

सॉफ्ट ड्रिंक्स आणि साखरयुक्त पेये

कोल्ड्रिंक्स आणि इतर साखरयुक्त पेये शरीरात डिहायड्रेशन वाढवू शकतात. तसेच लघवीतील कॅल्शियम आणि ऑक्सलेटचे प्रमाण वाढवून स्टोन तयार होण्यास मदत करतात.

What Causes Kidney Stones?

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esakal

अति कॅफिन आणि मद्यपान

जास्त चहा, कॉफी किंवा मद्यपानामुळे शरीरात पाण्याची कमतरता निर्माण होऊ शकते. डिहायड्रेशन हे किडनी स्टोनचे एक प्रमुख कारण मानले जाते.

What Causes Kidney Stones?

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esakal

पुरेसे पाणी न पिणे

कमी पाणी प्यायल्याने लघवी अधिक दाट होते. यामुळे खनिजांचे क्रिस्टल तयार होऊन ते पुढे स्टोनमध्ये रूपांतरित होऊ शकतात.

What Causes Kidney Stones?

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esakal

किडनी स्टोनपासून बचाव कसा कराल?

दररोज पुरेसे पाणी प्या, मीठ आणि प्रोसेस्ड फूड कमी करा. आहार संतुलित ठेवा आणि त्रास जाणवल्यास तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

What Causes Kidney Stones?

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esakal

रोजच्या आहारातील या चुका मेंदूची क्षमता कमी करू शकतात

How Diet Affects Brain Function

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esakal

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