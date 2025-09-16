औषधांशिवाय शक्य आहे का डायबेटिस रिव्हर्सल?

Aarti Badade
फक्त औषधं नव्हे तर जीवनशैली बदल आवश्यक मधुमेह हा ‘लाइफस्टाइल डिसीज’ आहे, योग्य बदल करून तो रिव्हर्स करणं शक्य आहे.
इन्सुलिन रेसिस्टन्स आणि Hyperinsulinemia
पेशींना इन्सुलिनचा योग्य प्रतिसाद न मिळणे
औषधं = फक्त लक्षणं नियंत्रण
धान्य, साखर, प्रोसेस्ड फूड कमी करा
भाज्या, कडधान्ये, नट्स, बिया खा
योग्य प्रमाणात प्रोटीन घ्या (1gm/kg body weight)
दररोज ३०-४५ मिनिटं व्यायाम
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग व चालणे
सतत बसून राहणं टाळा
पुरेशी झोप घ्या
ध्यान, योग, श्वसनक्रिया करा
स्ट्रेसमुळे कोर्टिसोल वाढ → साखर वाढते
मॅग्नेशियम ,व्हिटॅमिन D
ओमेगा-३ फॅटी ऍसिड्स
कमतरता तपासा आणि भरून काढा
आजार पूर्ण बरा होतो असं नाही
पण औषधांशिवाय नॉर्मल ब्लड शुगर राखता येतो
HbA1c कमी करून औषधं कमी करता येतात
डायबेटीस हा नशिबाचा आजार नाही. जीवनशैलीतील चुका दुरुस्त करा
मूळ कारणावर काम करा → रिव्हर्सल शक्य आहे
