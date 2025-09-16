कमकुवत नखांना विसरा, या सोप्या उपायांनी मिळवा मजबुती!

Aarti Badade

नखे का होतात कमकुवत?

कमकुवत व ठिसूळ नखे ही पोषणाची कमतरता, कोरडेपणा किंवा चुकीच्या सवयींमुळे होऊ शकतात.

बायोटिनयुक्त आहार घ्या

अंडी, शेंगदाणे आणि हिरव्या भाज्यांमधील बायोटिन नखे मजबूत करण्यास मदत करते.

आवश्यक पोषक तत्त्वे

लोह, प्रथिने, जस्त आणि मॅग्नेशियमयुक्त पदार्थ नखांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर.

पाणी प्या

पुरेसे पाणी प्यायल्याने नखे कोरडी होण्यापासून वाचतात आणि चमक टिकून राहते.

नारळ तेलाची जादू

झोपण्यापूर्वी नखांवर नारळ तेलाने हलकेसे मालिश करा, नखे नैसर्गिकरीत्या मजबूत होतील.

क्युटिकल ऑइल वापरा

क्युटिकल ऑइल नखांना हायड्रेटेड ठेवते व त्यांची लवचिकता वाढवते.

नेल हार्डनरचा वापर

नेल हार्डनरमुळे नखे तुटण्याची शक्यता कमी होते आणि ती मजबूत होतात.

अ‍ॅसिटोन टाळा

अ‍ॅसिटोन-आधारित नेल पॉलिश रिमूव्हर नखे कमकुवत व कोरडी करतात.

नखे लहान ठेवा

कमकुवत नखांची लांबी कमी ठेवल्यास तुटण्याचा धोका कमी होतो.

डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

नखे वारंवार ठिसूळ होत असतील, तर हे आरोग्य समस्येचे लक्षण असू शकते.

