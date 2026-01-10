Sandip Kapde
बोत्सवाना या देशाला ‘डायमंड लँड’ म्हणून ओळखले जाते, कारण येथे जमिनीखाली मोठ्या प्रमाणात हिरे सापडतात.
पश्चिम देशांशी सुरू असलेल्या व्यापक संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर रशिया आफ्रिकेत आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
या रणनीतीचा भाग म्हणून रशियाने जगातील सर्वात मोठ्या हिरा उत्पादक देशाशी हातमिळवणी केली आहे.
बोत्सवाना लवकरच रशियाची राजधानी मॉस्को येथे आपले दूतावास उघडण्याच्या तयारीत आहे.
बोत्सवाना सरकारने रशियन गुंतवणूकदारांना दुर्मिळ धातू आणि हिरा उद्योगात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले आहे.
राजकीय आणि आर्थिक स्थैर्यामुळे बोत्सवाना गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह देश मानला जातो.
बोत्सवाना जागतिक हिरा उत्पादनात सुमारे वीस टक्के हिस्सा उचलतो.
हिरे हे बोत्सवाना देशाच्या राष्ट्रीय महसुलाचा सुमारे एक तृतीयांश भाग निर्माण करतात.
बोत्सवानामधून निघालेले हिरे अनेक राजे-महाराजे आणि राजघराण्यांच्या मुकुटांची शोभा वाढवत आले आहेत.
२०२४ मध्ये बोत्सवानामधील खाणीतून २,४९२ कॅरेटचा जगातील दुसरा सर्वात मोठा कच्चा हिरा सापडला.
गॅबोरोनपासून सुमारे पाचशे किलोमीटर अंतरावर असलेली कारोवे खाण मोठ्या हिऱ्यांसाठी प्रसिद्ध आहे.
२०१९ मध्ये याच खाणीत १,७५८ कॅरेटचा अतिशय मौल्यवान हिरा सापडला होता.
एका हिऱ्याची किंमत अब्जावधी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते, हे या शोधांमधून स्पष्ट झाले आहे.
एक्स-रे तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मौल्यवान हिरे सुरक्षितपणे शोधून काढले जात आहेत.
१९६७ मध्ये पहिला मोठा हिरा सापडल्यानंतर बोत्सवानाने गरिबीमधून आर्थिक समृद्धीकडे झेप घेतली आहे.
