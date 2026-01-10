जमिनीखालचा चमत्कार! गरीब देशाने कसं उभारलं हिर्‍यांचं साम्राज्य

Sandip Kapde

डायमंड लँड –

बोत्सवाना या देशाला ‘डायमंड लँड’ म्हणून ओळखले जाते, कारण येथे जमिनीखाली मोठ्या प्रमाणात हिरे सापडतात.

रणनीती –

पश्चिम देशांशी सुरू असलेल्या व्यापक संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर रशिया आफ्रिकेत आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

सहकार्य –

या रणनीतीचा भाग म्हणून रशियाने जगातील सर्वात मोठ्या हिरा उत्पादक देशाशी हातमिळवणी केली आहे.

दूतावास –

बोत्सवाना लवकरच रशियाची राजधानी मॉस्को येथे आपले दूतावास उघडण्याच्या तयारीत आहे.

आमंत्रण –

बोत्सवाना सरकारने रशियन गुंतवणूकदारांना दुर्मिळ धातू आणि हिरा उद्योगात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले आहे.

स्थैर्य –

राजकीय आणि आर्थिक स्थैर्यामुळे बोत्सवाना गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह देश मानला जातो.

उत्पादन –

बोत्सवाना जागतिक हिरा उत्पादनात सुमारे वीस टक्के हिस्सा उचलतो.

उत्पन्न –

हिरे हे बोत्सवाना देशाच्या राष्ट्रीय महसुलाचा सुमारे एक तृतीयांश भाग निर्माण करतात.

वैभव –

बोत्सवानामधून निघालेले हिरे अनेक राजे-महाराजे आणि राजघराण्यांच्या मुकुटांची शोभा वाढवत आले आहेत.

विक्रम –

२०२४ मध्ये बोत्सवानामधील खाणीतून २,४९२ कॅरेटचा जगातील दुसरा सर्वात मोठा कच्चा हिरा सापडला.

कारोवे –

गॅबोरोनपासून सुमारे पाचशे किलोमीटर अंतरावर असलेली कारोवे खाण मोठ्या हिऱ्यांसाठी प्रसिद्ध आहे.

इतिहास –

२०१९ मध्ये याच खाणीत १,७५८ कॅरेटचा अतिशय मौल्यवान हिरा सापडला होता.

मूल्य –

एका हिऱ्याची किंमत अब्जावधी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते, हे या शोधांमधून स्पष्ट झाले आहे.

तंत्रज्ञान –

एक्स-रे तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मौल्यवान हिरे सुरक्षितपणे शोधून काढले जात आहेत.

परिवर्तन –

१९६७ मध्ये पहिला मोठा हिरा सापडल्यानंतर बोत्सवानाने गरिबीमधून आर्थिक समृद्धीकडे झेप घेतली आहे.

