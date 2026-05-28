या ग्रहांवर पडतो हिऱ्यांचा पाऊस; अंतराळातील धक्कादायक रहस्य

Varsha Balhe

पृथ्वीवर पावसात पाणी पडतं…

पण अंतराळात काही ठिकाणी पडतात हिरे आणि धातू!

‘16 Psyche’ नावाचा लघुग्रह

सोनं, लोखंड आणि निकेलसारख्या मौल्यवान धातूंनी भरलेला आहे.

किंमत

वैज्ञानिकांच्या अंदाजानुसार या लघुग्रहातील धातूंची किंमत अब्जावधी डॉलर इतकी असू शकते!

डायमंड रेन

नेपच्यून आणि युरेनस ग्रहांवर “डायमंड रेन” म्हणजेच हिऱ्यांचा पाऊस पडत असल्याचा दावा आहे.

दाब

या ग्रहांवरील प्रचंड दाब आणि उष्णतेमुळे कार्बनचे रूपांतर थेट हिऱ्यांमध्ये होते.

लोखंड

‘WASP-76b’ या ग्रहावर चक्क वितळलेल्या लोखंडाचा पाऊस पडतो!

गुरू

गुरू ग्रहावरील प्रचंड वादळांमुळे सोन्याचे सूक्ष्म कण तयार होत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.

अंतराळ

अंतराळ अजूनही रहस्यांनी भरलेलं आहे…आणि प्रत्येक नवीन शोध विज्ञानाला चकित करत आहे!

