जगातील सर्वात महागडी वस्तू कोणती? हिरा-सोने नाही, या वस्तूच्या फक्त १ ग्रामची किंमत अब्जावधी रुपये आहे

Varsha Balhe
जगातील सर्वात महागडा पदार्थ कोणता? उत्तर ऐकून तुम्ही थक्क व्हाल.
What Is Antimatter?
अँटीमॅटर म्हणजे काय? हा ‘प्रतिपदार्थ’ जगातील सर्वात दुर्मिळ पदार्थ मानला जातो.
फक्त १ ग्रॅम अँटीमॅटरची किंमत तब्बल ६२.५ ट्रिलियन डॉलर्स आहे.
अँटीमॅटर तयार करण्यासाठी सर्न (CERN) सारख्या प्रचंड पार्टिकल ॲक्सिलरेटरची गरज लागते.
अँटीमॅटर आणि सामान्य पदार्थ एकत्र आले तर प्रचंड ऊर्जा निर्माण होते.
हा स्फोट हिरोशिमाच्या अणुबॉम्बपेक्षाही कित्येक पटींनी जास्त शक्तिशाली असू शकतो.
अँटीमॅटर साठवणं जवळपास अशक्य! ते फक्त शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रातच सुरक्षित ठेवता येतं.
त्यामुळे आजपर्यंत वैज्ञानिकांनी फक्त काही नॅनोग्राम अँटीमॅटरच तयार केलं आहे!
