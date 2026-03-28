मस्तानी खरंच कोथरुडच्या बागेत राहत होती?

Sandip Kapde
मस्तानी खरंच कोथरुडच्या बागेत राहत होत्या का, हा प्रश्न अनेकांना पडतो.
Mastani in Kothrud Garden: Myth or History?
इतिहासप्रेमींमध्ये या गोष्टीबद्दल नेहमीच चर्चा रंगत असते.
Mastani in Kothrud Garden: Myth or History?
काहीजण सांगतात की मस्तानींचा कोथरुडशी खास संबंध होता.
Mastani in Kothrud Garden: Myth or History?
पण या दाव्यांमागे ठोस पुरावे आहेत का, हा मोठा प्रश्न आहे.
Mastani in Kothrud Garden: Myth or History?
प्रत्यक्षात मस्तानी कधीही कोथरुडच्या बागेत राहिल्याचे पुरावे नाहीत.
Mastani in Kothrud Garden: Myth or History?
कारण थोरल्या बाजीरावांच्या काळात कोथरुडची बाग अस्तित्वातच नव्हती.
Mastani in Kothrud Garden: Myth or History?
त्या काळातील नोंदींमध्ये कोथरुड बागेचा उल्लेख आढळत नाही.
Mastani in Kothrud Garden: Myth or History?
कोथरुडची बाग ही सरदार हरिपंत फडक्यांची मानली जाते.
Mastani in Kothrud Garden: Myth or History?
काही पत्रांमध्ये बागेचा उल्लेख आहे, पण तो नंतरच्या काळातील आहे.
Mastani in Kothrud Garden: Myth or History?
हे उल्लेख दुसऱ्या बाजीरावांच्या काळाशी संबंधित आहेत.
Mastani in Kothrud Garden: Myth or History?
त्या वेळी तिथे आरसेमहाल आणि जलमंदिर होते.
Mastani in Kothrud Garden: Myth or History?
दुसऱ्या बाजीरावांचा राहता वाडाही त्या परिसरात होता.
Mastani in Kothrud Garden: Myth or History?
त्यामुळे ही बाग नानासाहेब पेशव्यांनंतर तयार झाली असावी.
Mastani in Kothrud Garden: Myth or History?
ही ऐतिहासिक माहिती शंतनू परांजपे यांनीही मांडली आहे.
Mastani in Kothrud Garden: Myth or History?
म्हणजेच, मस्तानी आणि कोथरुड बाग यांचा संबंध हा केवळ गैरसमज आहे, इतिहास नाही.
Mastani in Kothrud Garden: Myth or History?
