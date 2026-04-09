होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ लोक राहत होते का? ती जागा सोडून ते कुठे गेले? वाचा इतिहास...

Mansi Khambe

होर्मुझ सामुद्रधुनी

संपूर्ण जगाचे लक्ष सध्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर केंद्रित झाले आहे. या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एक रंजक आणि ऐतिहासिक प्रश्न निर्माण होत आहे: या प्रदेशात खरंच कधी लोक राहत होते का?

राज्याचे केंद्र

१०व्या ते १७व्या शतकादरम्यान, होर्मुझची सामुद्रधुनी हे शक्तिशाली होर्मुझ राज्याचे केंद्र होते. भारत, पर्शिया आणि मध्य पूर्वेला जोडणाऱ्या व्यापारासाठी ते एक महत्त्वाचे केंद्र होते.

व्यापार

येथील संपत्ती, व्यापार आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीमुळे ते त्या काळातील सर्वात महत्त्वाच्या बंदरांपैकी एक बनले होते.

तुर्की

इ.स. १३०० च्या सुमारास, मंगोल आणि तुर्की आक्रमकांच्या वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे मुख्य भूभागावरील जीवनाला मोठा धोका निर्माण झाला होता.

झारून बेट

स्वतःच्या सुरक्षेसाठी, शासकांनी आणि रहिवाशांनी मूळ शहर सोडून जवळच्या झारून बेटावर स्थलांतर केले, जे आता होर्मुझ बेट म्हणून ओळखले जाते.

पोर्तुगीज

१६व्या शतकात पोर्तुगीजांनी हा प्रदेश जिंकला. व्यापारी मार्गांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक मजबूत किल्ला बांधला. पुढे १६२२ मध्ये पर्शियन शासक शाह अब्बास प्रथम याने ब्रिटिशांच्या पाठिंब्याने त्यांना हाकलून दिले.

जीवन

सत्तेतील या बदलांमुळे वस्त्या विस्कळीत झाल्या आणि प्रदेशाच्या लोकसंख्याशास्त्रीय रचनेत बदल झाला. सामरिक महत्त्व असूनही, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जीवन कठीण होते. त्या परिसरात गोड्या पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत नव्हते.

रहिवासी

उन्हाळ्यातील तीव्र उष्णतेमुळे दैनंदिन जीवन अधिकच अवघड झाले होते. कालांतराने अनेक रहिवासी अधिक सुरक्षित आणि अधिक सोयीसुविधा असलेल्या भागांमध्ये स्थलांतरित झाले.

पर्यटन स्थळे

केशम बेट आणि बंदर अब्बास यांसारखी जवळपासची ठिकाणे लोकप्रिय पर्यटन स्थळे बनली. या ठिकाणी राहणीमान, पाण्याची उपलब्धता आणि व्यापाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होत्या.

लोकसंख्या

आजही, होर्मुझ बेटावरील कायमस्वरूपी लोकसंख्या कमीच आहे. उन्हाळ्याच्या तीव्र उष्णतेच्या काळात, अनेक रहिवासी थंड भागांमध्ये तात्पुरते बेट सोडून जातात.

