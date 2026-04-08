दिल्ली लुटणारा इराणचा सम्राट बाजीरावाच्या भीतीने भारत सोडून पळून गेला?

Pranali Kodre
1738 मध्ये इराणचा नादिरशहा हिंदुस्थानवर चालून आला.
Did Nader Shah Flee India Due to the Fear of Bajirao Peshwa
औरंगजेबानंतर मोगल साम्राज्य खूपच कमजोर झाले होते.
Aurangzeb
मोगल दरबारातील काही अमीर-उमरावांनीच नादिरशहाला बोलावले.
Chhatrapati Shahu Maharaj
नादिरशहाने काबूल, लाहोर आणि पंजाब सहज जिंकले.
1739 मध्ये कर्नाल येथे मोगलांचा मोठा पराभव झाला.
नादिरशहाने दिल्ली ताब्यात घेत मोठ्या प्रमाणात हत्याकांड केले.
मोगल बादशहाने मदतीसाठी छत्रपती शाहू महाराजांना पत्र पाठवले.
शाहूंनी पेशवा बाजीरावांना उत्तरेकडे लढण्यासाठी पाठवले.
२ लाख फौज येत असल्याच्या अफवेमुळे नादिरशहा घाबरला.
1739 मध्ये नादिरशहा दिल्ली लुटून इराणला परत गेला.
Queen Naganika
