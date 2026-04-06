२००० वर्षांपूर्वी स्वतःच्या नावाने नाणी पाडणारी मराठी राणी कोण?

Pranali Kodre

आद्य राणीची ओळख

इसवी सणाच्या पहिल्या शतकातील नागनिका ही प्राचीन सातवाहन साम्राज्याची महाराणी होती.

इतिहासातील विशेष मान

स्वतःच्या नावाने नाणी पाडणाऱ्या ती भारतातील मोजक्या स्त्रियांपैकी एक होती.

सातवाहन वंशाशी नातं

ती सम्राट सातकर्णी यांची पत्नी होती.

सत्ता हातात घेतली

सातकर्णी यांच्या निधनानंतर नागनिकाने राज्यकारभार सांभाळला.

राजकीय प्रभाव

त्या काळातही तिने प्रशासन आणि अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावली.

नाण्यांमधील ओळख

नागनिकाच्या नावाने नाणी जारी झाल्याने तिचा प्रभाव स्पष्ट दिसतो.

नाणेघाटातील शिलालेख

महाराष्ट्रातील नाणेघाट येथे तिचा उल्लेख शिलालेखात आढळतो.

धार्मिक कार्य

तिने अश्वमेध आणि राजसूय यांसारखे यज्ञ केले होते.

सक्षम नेतृत्त्व

नागनिका ही केवळ राणी नव्हे, तर एक कुशल प्रशासक होती.

अभिमानाची परंपरा

मराठी इतिहासात नागनिकाचे स्थान आजही अभिमानाने स्मरण केले जाते.

